Le marché nord-américain des équipements de transformation de la boulangerie devrait croître à un taux de 6,0 % jusqu’en 2028.

Le marché nord-américain des équipements de traitement de boulangerie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché nord-américain des équipements de traitement de boulangerie en Amérique du Nord augmentera à un TCAC de 6,0% au cours de la prévision. période 2021-2028.

L’équipement de traitement de cuisson est conçu pour fabriquer des biscuits, du pain, des gâteaux, des beignets, des pizzas, des tartes, des biscuits et d’autres produits de boulangerie. Différentes boulangeries utilisent différents types d’équipements pendant la production pour différents processus, tels que le mélange, la cuisson, le formage, le refroidissement, l’extrusion, le revêtement, etc. L’équipement utilisé dans ces processus comprend des trancheuses à pain, des systèmes de production de pain, des fours et des étuves, des mélangeurs, des diviseuses et des arrondisseuses, des huileuses, des laminoirs et des machines de formage et des machines de stockage.

Les principaux facteurs de croissance du marché des équipements de transformation de la boulangerie sont l’essor des boulangeries artisanales et des restaurants à service rapide (QSR) ainsi que les progrès de la robotique et de l’automatisation du processus de boulangerie. De plus, la demande croissante d’aliments prêts à l’emploi en raison des changements de mode de vie et d’habitudes alimentaires influencera la croissance du marché des équipements de transformation de la boulangerie.



Le rapport de marché intitulé North America Bakery Processing Equipment Market comprend une analyse de l’entreprise, un aperçu historique et futur et les tendances des ventes mondiales jusqu’en 2029. La recherche d’études de marché sera l’un des compléments les plus complets et les plus importants pour la croissance de votre entreprise. Cet article de marché fournit une étude détaillée et une analyse des principaux aspects du marché mondial des équipements de traitement de boulangerie en Amérique du Nord.

Les analystes de marché qui ont rédigé ce rapport d’analyse de l’industrie fournissent une analyse complète du marché mondial en fournissant des informations détaillées sur les principaux moteurs de croissance, les contraintes, les défis, les tendances et les opportunités. Les acteurs du marché peuvent profiter de l’analyse de la dynamique du marché pour planifier des stratégies de croissance efficaces et se préparer aux défis futurs.

Étendue du marché et du marché des équipements de traitement de boulangerie en Amérique du Nord

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de traitement de boulangerie sont:

ALFA LAVAL, FRITSCH, Robert Bosch GmbH, Candy Worx, BONGARD, Silvestri Srl, Bettcher Industries, Inc., Aasted ApS, Asia-Pacific Bakery Solutions, JBT, Heat and Control, Inc., RHEON Automatic Machinery co. , Ltd., Baker Perkins, Markel Food Group, GEA Group Aktiengesellschaft, Gemini Bakery Equipment Company, The Middleby Corporation, The Henry Group, Inc., Precision Food Innovations (PFI), Mecatherm, Yoslon FOOD MACHINE UNION Co. LTD, GOSTOL- GOPAN doo Nova Gorica, GROUPE LINXIS, Buhler AG et ANKO FOOD MACHINE CO., LTD. etc. Los analistas de DBMR entienden las ventajas competitivas y proporcionan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

Par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Quelques points clés de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché des équipements de traitement de boulangerie en Amérique du Nord, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques du secteur.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne industrielle du marché nord-américain des équipements de traitement de boulangerie, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3: Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix des types de marché des équipements de traitement de boulangerie en Amérique du Nord.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Analyse détaillée des stratégies commerciales des principaux acteurs clés déjà présents sur le marché mondial des équipements de traitement de boulangerie en Amérique du Nord le long des chaînes de valeur, des matières premières et des variables de l’industrie.

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le marché des équipements de traitement de boulangerie en Amérique du Nord par marché, segments et sous-segments.

Ce rapport fournit une étude approfondie des canaux de distribution et des chaînes d’approvisionnement pour les détaillants, les grossistes, les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs et les consommateurs.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Qu’est-ce qu’un aperçu complet des tendances actuelles de l’industrie, des moteurs de croissance et des prévisions de tendances dans la dynamique du marché des équipements de traitement de boulangerie en Amérique du Nord?

Quel segment de produits représentera la part de marché des équipements de transformation de boulangerie en Amérique du Nord avec une analyse à jour de la part de marché, des moteurs de croissance difficiles et des opportunités d’investissement?

Quelles sont la dynamique et les tendances du marché pour les segments mentionnés en termes d’application et de zone géographique ?

Quels sont les principaux enjeux en termes de valeur (revenu) et de quantité (production et consommation) ?

Quelles sont les parts de marché et le profil stratégique des principaux acteurs ?

