Le marché nord-américain des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques prospère en permanence avec les principaux moteurs clés: NanoDx, Elekta AB, Raumedic AG, Medtronic, InfraScan, Inc.

Le marché nord-américain des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques devrait passer de 1 183,52 millions de dollars américains en 2021 à 2 126,26 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,7 % de 2021 à 2028.

Selon le rapport 2028 de The Business Market Insights «North America Traumatic Brain Injury Diagnostic Equipment Market», examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Demande d’un exemple de copie de ce rapport d’étude de marché sur les équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord à – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00027272

Les lésions cérébrales traumatiques sont potentiellement mortelles. Sans traitement, les conséquences de traumatismes crâniens plus graves peuvent rapidement s’aggraver. Une bosse, un coup, une secousse ou une explosion à la tête, ou une blessure à la tête pénétrante qui altère le fonctionnement normal du cerveau, sont des causes courantes de TBI. Le TBI n’est pas toujours le résultat d’une blessure à la tête. Le TBI, en revanche, peut aller de modéré, comme un changement temporaire de l’état mental ou de la conscience, à grave, comme une perte de conscience pendant une période d’inconscience plus longue. Les traumatismes crâniens légers représentent environ 75 % (ou 3 sur 4) de tous les traumatismes crâniens qui surviennent chaque année. La tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) conventionnelle et de nouvelles modalités avancées sont utilisées comme imagerie du tenseur de diffusion pour le cerveau.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché nord-américain des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques sont NanoDx, Compumedics Limited, Elekta AB, Integra LifeSciences, Natus Medical Incorporated, Nihon Kohden Corporation, Raumedic AG, BrainScope Company Inc., Novasignal Corporation, Medtronic, InfraScan, Inc.

Achetez une copie de ce rapport d’étude de marché sur les équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord à l’adresse – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00027272

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional de l’équipement de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Amérique du Nord Équipement de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques est analysée et décrite dans le rapport.

Segmentation du marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord

Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord – Par appareil

• Périphériques d’imagerie

• Dispositifs de surveillance

Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord – Par technique

• Surveillance de la pression intracrânienne (PIC)

• Pression partielle d’oxygène dans le tissu cérébral (pBrO2)

Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord – Par utilisateur final

• Hôpitaux

• Centres de diagnostic

• Les autres

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional de l’équipement de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Raisons d’acheter ce rapport

• Souligne les principales priorités commerciales pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

• Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché de l’équipement de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en Amérique du Nord, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

• Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

• Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché régional associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.