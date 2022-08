Le marché nord-américain des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique enregistrera la croissance la plus élevée de 745,08 millions USD d’ici 2028: analysé par taille, part, nouvelles opportunités, applications, tendances, principaux moteurs et perspectives de croissance future

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord présente les mouvements des principaux acteurs de l’industrie des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord, tels que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions récentes. Deux des techniques les plus largement utilisées, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été appliquées lors de la préparation de ce rapport de marché. Les données et informations de marché recueillies sont très bien caractérisées à l’aide des graphiques, diagrammes ou tableaux les plus appropriés dans l’ensemble du rapport. Dans cette industrie en transformation rapide, les études de marché ou la recherche secondaire sont le meilleur moyen de collecter rapidement des informations là où le rapport sur le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord est impératif.

De plus, les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités sur le marché sont évalués avec précision lors de la création du rapport sur le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord. Peu de facteurs clés soulignés dans ce rapport d’étude de marché sont la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Étant donné que les entreprises peuvent réaliser de grands avantages avec les différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché, chaque élément de marché pouvant être inclus ici est touché avec vigilance. Le rapport à grande échelle sur les équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord est généré grâce à la collecte et à l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations qui sont réalisées par le biais de recherches sociales et d’opinion.

Le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 14,4 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 745,08 millions USD d’ici 2028. L’augmentation des cas de maladies génétiques telles que les maladies cardiaques, la fibrose kystique et le SIDA et équipements de décongélation de thérapie génique, agit ainsi comme moteur de la croissance du marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique.

Les équipements de décongélation pour la thérapie cellulaire et génique sont devenus faciles grâce aux progrès technologiques, car de nombreux acteurs clés du marché développent et lancent de nouvelles solutions pour élargir leur marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays développés, ainsi que dans les pays en développement, a alimenté la croissance du marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique. Le marché des équipements de décongélation pour la thérapie cellulaire et génique est en croissance en raison de l’incidence accrue des maladies chroniques et de l’augmentation des progrès technologiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique sont Pluristem Therapeutics Inc., Genesis BPS, Eppendorf AG, Cytiva (une filiale de Danaher Corporation), Glenmark Pharmaceutical Inc., USA (une filiale de Glenmark) , EDGE pharma, Cook, SARSTEDT AG & Co. KG, Barkey, Boekel Scientific, LABCOLD, Sartorious AG et Helmer Scientific Inc., entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et taille du marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique

Le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique est segmenté en fonction de la modalité, de l’échantillon, du type, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base d’échantillons, le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique est segmenté en thérapies cellulaires et thérapies géniques. En 2021, le segment de la thérapie cellulaire devrait dominer le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en raison de la prévalence et de l’incidence croissantes du cancer.

Sur la base du type, le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique est segmenté en système de décongélation manuel et système de décongélation automatique. En 2021, le segment des systèmes de décongélation automatique devrait dominer le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique, car il améliore la reproductibilité et minimise les erreurs humaines.

Sur la base des applications, le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique est segmenté en traitement en amont et traitement en aval. En 2021, le segment de traitement en amont devrait dominer le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en raison des avancées technologiques croissantes dans les systèmes de décongélation.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique est segmenté en banques de sang et centres de transfusion, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, laboratoires de recherche et instituts universitaires, biotechnologie et industrie pharmaceutique, banques de sang de cordon et de cellules souches, banques de gènes et les autres. En 2021, le segment des banques de sang devrait dominer le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en raison de l’augmentation du nombre de banques de sang et de prestataires de soins de santé avancés dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique, car la majorité des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique achetés par les prestataires de soins de santé sont directement issus de l’appel d’offres direct.

Par régions géographiques : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Raisons d’acheter ce rapport :

Économisez le temps et les ressources nécessaires à la recherche de base en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché nord-américain des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique. Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché. Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché de l’équipement de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché. Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché. Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Table des matières: Marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord dans le secteur de la santé

7 Marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord, par type de produit

8 Amérique du Nord Marché des équipements de décongélation de thérapie génique, par modalité

9 Marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord, par type

10 Marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord, par mode

11 Marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord, par utilisateur final

12 Nord Marché américain des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique, par géographie

13 Marché des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et les aperçus du marché du marché Équipement de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord?

Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché Équipement de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché nord-américain des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché nord-américain des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché nord-américain des équipements de décongélation de thérapie cellulaire et génique? Quels sont les principaux facteurs qui animent l’industrie mondiale de l’équipement de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord? Quels sont les meilleurs acteurs du secteur Équipement de décongélation de thérapie cellulaire et génique en Amérique du Nord? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché Amérique du Nord Équipement de décongélation de thérapie cellulaire et génique ?

