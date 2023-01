Le marché nord-américain des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait croître à un TCAC de 8,6 % jusqu’en 2028. Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SmartSolve Industries, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Shanghai Disoxidation Enterprise Development Co.Ltd, Stora Enso, Tekpak Solutions, International Paper, Be Green Packaging HQ, Hsing Chung Paper Ltd., Ecoware et autres. joueur global. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le marché nord-américain des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait connaître une croissance significative entre 2021 et 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait atteindre 2 107 303 65 000 USD d’ici 2028 et augmenter à un TCAC de 8,6. % de 2021 à 2028.

L’étude de marché met en évidence de nombreux segments de marché qui devraient afficher la croissance la plus rapide pour l’entreprise au cours de la période de prévision projetée. L’étude de marché de premier plan sur le papier et le plastique biodégradables en Amérique du Nord estime le niveau de TCAC du marché en termes de croissance ou de déclin au cours de la période projetée de 2022 à 2029.

Portée et taille du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique

Sur la base des matériaux, le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier. En 2021, le segment des plastiques domine en raison de la demande croissante de l’industrie alimentaire et des boissons à mesure que le niveau de revenu des personnes augmente.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en emballages, aliments et boissons, articles de restauration, soins à domicile et personnels, soins de santé et autres. En 2021, le secteur de l’alimentation et des boissons domine à mesure que les modes de vie changent et s’accompagnent d’une dépendance accrue aux plats à emporter et à l’extérieur.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des emballages en papier et plastique biodégradables comprennent le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il considère également la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées, l’impact des canaux de vente, du fait d’une concurrence forte ou faible des marques nationales et nationales, et fournit une analyse prédictive des données pays.

Demande croissante de matériaux à faible teneur en carbone

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance à travers le pays, de l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et de l’évolution des besoins des produits de santé sur différents types de base installés de produits pour le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables, fournir des scénarios réglementaires. Impact sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des emballages en papier et plastique biodégradables

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SmartSolve Industries, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Shanghai Disoxidation Enterprise Development Co.Ltd, Stora Enso, Tekpak Solutions, International Paper, Be Green Packaging HQ, Hsing Chung Paper Ltd., Ecoware et autres. joueur global. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

En outre, des entreprises du monde entier ont lancé de nombreux développements de produits qui accélèrent la croissance du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables.

par exemple,

En juillet 2018, Be Green Packaging HQ a lancé une nouvelle gamme innovante de solutions d’emballage de type barquette avec un nouveau mélange de fibres naturelles renouvelables. Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications telles que les produits chimiques ménagers, les produits de soins personnels, les aliments spécialisés, le vin/les alcools, etc. Cela aidera Be Green Packaging HQ à augmenter sa valeur de vente et ses bénéfices.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies augmentent la part de marché d’une entreprise en élargissant sa couverture et sa présence. Il offre également aux organisations l’avantage de mettre à niveau leurs produits d’emballage en papier et en plastique biodégradables.

