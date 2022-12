Le marché nord-américain des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait augmenter à un TCAC de 8,6% d’ici 2028 L'étude de marché met en évidence de nombreux secteurs de marché qui devraient connaître la croissance la plus rapide de l'entreprise au cours de la période de projection estimée. L’étude de premier ordre sur le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Amérique du Nord estime les niveaux de TCAC du marché en ce qui concerne sa croissance ou sa baisse pour la période projetée de 2022 à 2029.

Le marché nord-américain des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait connaître une croissance significative entre 2021 et 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait atteindre 2107 303 65 000 USD d’ici 2028 et augmenter à un TCAC de 8,6. % de 2021 à 2028.

Une analyse approfondie du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Amérique du Nord est fournie, ainsi qu’une évaluation du marché parent. Cette étude de marché encourage les entreprises, quelle que soit leur taille, leur taille ou leur taille intermédiaire, à montrer la voie pour survivre et prospérer sur le marché. Cette étude de marché examine les opportunités de marché importantes et les aspects influents qui sont utiles aux entreprises.

L’étude de marché met en évidence de nombreux secteurs de marché qui devraient connaître la croissance la plus rapide de l’entreprise au cours de la période de projection estimée. L’étude de premier ordre sur le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Amérique du Nord estime les niveaux de TCAC du marché en ce qui concerne sa croissance ou sa baisse pour la période projetée de 2022 à 2029.

Portée et taille du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique

Sur la base des matériaux, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en plastique et en papier. En 2021, les segments du plastique dominent en raison de l’augmentation de la demande dans l’industrie alimentaire et des boissons avec l’augmentation du niveau de revenu des personnes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des emballages en papier et plastique biodégradables est segmenté en emballages, aliments et boissons, services de restauration, soins personnels et à domicile, soins de santé et autres. En 2021, les segments de l’alimentation et des boissons dominent en raison d’une dépendance accrue aux aliments emballés et à l’extérieur avec un changement de mode de vie.

Analyse au niveau du pays du marché du papier et des emballages en plastique biodégradables

Le marché Asie-Pacifique est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, matériau et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables en Asie-Pacifique sont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Augmentation de la demande de matériaux à faible empreinte carbone

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les exigences des produits de santé, scénarios réglementaires et leur impact sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Emballage papier et plastique biodégradable

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SmartSolve Industries, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Shanghai Disoxidation Enterprise Development Co.Ltd, Stora Enso, Tekpak Solutions, International Paper, Be Green Packaging HQ, Hsing Chung Paper Ltd., Ecoware, entre autres acteurs mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des emballages en papier et plastique biodégradables.

Par exemple,

En juillet 2018, Be Green Packaging HQ a lancé un nouveau produit innovant de solutions d’emballage telles que des barquettes avec un nouveau mélange de fibres naturelles renouvelables. Le produit peut être utilisé dans de nombreuses applications telles que les produits chimiques ménagers, les soins personnels, les aliments spécialisés, les vins/spiritueux et autres. Cela contribuera à l’augmentation des ventes et de la valeur des revenus de Be Green Packaging HQ.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’emballages en papier et en plastique biodégradables.

