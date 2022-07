Le marché nord-américain des dossiers de santé électroniques (DSE) devrait croître à un TCAC de 4,6 % pour atteindre 14 064,1 millions de dollars américains de 2021 à 2028

Le marché nord-américain des dossiers de santé électroniques (DSE) était évalué à 10 236,8 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 14 064,1 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 4,6 % de 2021 à 2028 segmenté en type d’installation, Type, utilisateur final.

Selon The Business Market Insights Marché des dossiers de santé électroniques (DSE) en Amérique du Nord, examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports d’étude de marché sur les dossiers de santé électroniques (DSE) en Amérique du Nord offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché des dossiers de santé électroniques (DSE) en Amérique du Nord en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Marché des dossiers de santé électroniques (DSE) en Amérique du Nord.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché nord-américain des dossiers de santé électroniques (DSE) sont

Cerner Corporation

COMPUTER PROGRAMS AND SYSTEMS, INC.

Allscripts Healthcare Solutions, Inc.

McKesson Corporation

Epic Systems Corporation.

NextGen Healthcare

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional des dossiers de santé électroniques (DSE) en Amérique du Nord est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des dossiers de santé électroniques (DSE) en Amérique du Nord est analysée et décrite dans le rapport.

Portée du rapport :

Le rapport segmente le dossier de santé électronique régional d’Amérique du Nord ( EHR) Marché basé sur l’application, le type, le service, la technologie et la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional des dossiers de santé électroniques (DSE) en Amérique du Nord examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Met en évidence les principales priorités commerciales pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales du secteur dans le domaine de la santé électronique en Amérique du Nord. Record (EHR), permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur tendances et perspectives du marché régional associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

