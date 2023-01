Le marché nord-américain des dispositifs de test de salive devrait atteindre 2 199,49 millions USD d’ici 2028

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée » Marché des appareils de test de salive en Amérique du Nord » qui contient plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et figures répartis sur les pages pour une analyse complète facile à saisir. La technologie la plus récente a été utilisée en combinaison avec des connaissances expertes de l’industrie et des solutions pratiques, efficaces et innovantes pour composer ce rapport sur les dispositifs de test de salive en Amérique du Nord. Les stratégies visant à accroître la pénétration du marché telles que les lancements de nouveaux produits, l’expansion géographique, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions sont discutées. Cette étude sur le marché des appareils de test de salive en Amérique du Nord se concentre sur de nombreux sous-marchés qui devraient connaître une croissance rapide de leurs revenus tout au long de la période de prévision approximative de l’étude. La recherche, l’analyse et les informations du rapport vous fournissent une image claire du marché à partir de laquelle vous pouvez prendre des décisions commerciales éclairées.

Le marché des appareils de test de salive devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2028. Data Bridge Market Research a analysé que le marché devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2028 et devrait atteindre 2 199,49 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de l’utilisation médicale des dispositifs de test à base de salive est la force motrice du marché des dispositifs de test de salive.

Le test de salive est une technique de diagnostic qui implique une analyse en laboratoire de la salive pour identifier les marqueurs, les conditions immunologiques, endocriniennes, infectieuses, inflammatoires et autres. La salive est un fluide biologique utile pour la détection des hormones, y compris du matériel génétique tel que l’ARN, le cortisol, des protéines telles que des enzymes et des anticorps, et diverses autres substances de la salive, y compris des métabolites naturels, tels que le nitrite.

L’étude du marché des appareils de test de salive en Amérique du Nord analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport aide à se concentrer sur les aspects les plus importants du marché, comme les tendances récentes du marché. L’analyse et l’estimation dérivées des informations massives recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont très nécessaires pour acquérir une position dominante sur le marché ou créer une marque sur le marché en tant que nouvelle marque émergente.

Objectifs de base du rapport sur le marché des dispositifs de test de salive en Amérique du Nord

Sur le marché des appareils de test de salive en Amérique du Nord, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants pour vous donner une compréhension approfondie de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent considérablement augmenter. vos ventes.

Facteurs affectant la taille et le taux de croissance du marché nord-américain des équipements de test de salive.

Changements importants sur le marché nord-américain récent des appareils de test de salive.

Célèbres concurrents du marché dans le monde entier.

Portée future du marché des appareils de test de salive en Amérique du Nord et perspectives des produits

Des marchés émergents prometteurs.

Le marché présente de sérieux défis et menaces.

Données de vente et aperçu des principaux fabricants mondiaux d’équipements de test de salive en Amérique du Nord

Diviser:

Le marché des appareils de test de salive est segmenté en fonction du type de produit, du type, du format, du test , de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et identifier les différences entre vos principaux domaines d’application et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des appareils de test de salive est segmenté en appareils portables et de table. Le segment des vêtements portables devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base du type, le marché des équipements de test de salive est segmenté en kits de test de salive à 5 panneaux, kits de test de salive à 6 panneaux, kits de test de salive à 10 panneaux, 12 panneaux et autres. Le segment des kits de test de salive à 6 bandelettes devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base du format, le marché des équipements de test de salive est segmenté en cassette , écouvillon et bande. Le segment des bandes magnétiques devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison du nombre croissant d’acteurs du marché.

Sur la base de la détection, le marché des équipements de test de salive est segmenté en médicaments, virus et bactéries, anticorps , antigènes, hormones et autres. Le segment pharmaceutique devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’application croissante de la salive dans divers domaines médicaux.

Sur la base des applications, le marché des appareils de test de salive est segmenté en tests sur le lieu de travail, tests de maladies et tests de justice pénale. Le segment des tests de justice pénale devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de test de salive est segmenté en hôpitaux , centres de diagnostic, laboratoires de recherche et autres. Le segment hospitalier devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché des appareils de test de salive est segmenté en appels d’offres directs, vente au détail et distribution par des tiers. Le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison du nombre croissant d’approbations pour les produits de collecte de salive.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils de test de salive en Amérique du Nord sont OraSure Technologies, Inc., Premier Biotech, Inc., Confirm Biosciences, GC America Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., DNA Genotek Inc. (une filiale d’OraSure Technologies , Inc.), BNTX Inc., Vitagene, Alfa Scientific Designs, Inc., NEOGEN Corporation, Oranoxis Inc., Abbott, Oasis Diagnostics Corporation, Salimetrics, LLC, Immunalysis Corporation, Avellino, Securetec et d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attractivité du rapport sur le marché des appareils de test de salive en Amérique du Nord : –

Présentation des dernières dynamiques du marché, des tendances de développement et des opportunités de croissance, ainsi que des obstacles de l’industrie, des menaces de développement et des facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché des dispositifs de test de salive en Amérique du Nord aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet pour micro-surveiller tous les importants marchés des appareils de test de salive en Amérique du Nord

Un bref aperçu du marché aidera à comprendre.

La perspective concurrentielle du marché Huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial des appareils de test de salive en Amérique du Nord?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des Dispositifs de test de salive en Amérique du Nord?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial des appareils de test de salive en Amérique du Nord?

Quelles sont les diverses perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial des appareils de test de salive en Amérique du Nord?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant les aspects économiques et politiques de l’influence

Analyse régionale et nationale intégrant les forces de l’offre et de la demande influençant la croissance du marché.

Capitalisation boursière et unités de volume en millions Données en millions par segment et sous-segment

Paysage concurrentiel des parts de marché des principaux acteurs et nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profil complet de l’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché

contenu:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché des équipements de test de salive en Amérique du Nord

Partie 04: Taille du marché des équipements de test de salive en Amérique du Nord

Partie 05: Segmentation du marché des appareils de test de salive en Amérique du Nord par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Profil du client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

ARTICLE 12 : PROFIL DU FOURNISSEUR

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

