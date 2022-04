Le marché nord-américain des diagnostics de volaille devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 | Zoetis., QIAGEN, BioChek et BIONEER CORPORATION

Le rapport d’étude de marché North America Poultry Diagnostics Market offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent concevoir des stratégies durables et lucratives. Le rapport de marché aidera sûrement à développer l’entreprise. Le rapport fournit les fluctuations de valeur du TCAC (taux de croissance annuel composé) pour la période de prévision spécifique, ce qui semble être utile pour décider des stratégies de coût et d’investissement. Ce rapport de l’industrie fournit aux clients des informations sur la situation de leur entreprise, les aidant à garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. il s’agit d’un rapport d’étude de marché prometteur, axé sur le client et fiable qui répond aux besoins commerciaux du client.

Le marché nord-américain du diagnostic de la volaille devrait connaître une croissance du marché au taux de 11,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché du diagnostic de la volaille fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs attendus. prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Les avancées dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale alimentent la croissance du marché du diagnostic avicole.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Laboratoires Idexx

Zoétis

Thermo Fisher Scientific Inc.

Scénario de marché du marché des diagnostics de volaille en Amérique du Nord

Le diagnostic des volailles est défini comme le type de processus mis en œuvre pour identifier diverses maladies présentes chez les oiseaux. Ce processus est destiné à divers oiseaux, y compris les dindes, les canards, les poulets et les dindes, entre autres. Le diagnostic des volailles est considéré comme essentiel pour le diagnostic de diverses maladies telles que la mycoplasmose aviaire, la bronchite infectieuse, la grippe aviaire et la salmonellose aviaire, entre autres.

La forte prévalence de maladies chez les volailles dans le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des diagnostics pour volailles. L’augmentation des initiatives gouvernementales et des associations de protection des animaux et l’émergence de portails d’information sur la santé animale spécifiquement dans les économies développées accélèrent la croissance du marché. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire et la consommation accrue de produits d’origine animale parmi la population influencent davantage le marché. De plus, les progrès des infrastructures de santé, le revenu disponible élevé, l’augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation accrue à la santé animale ont un effet positif sur le marché du diagnostic avicole. En outre,

D’autre part, les coûts de production élevés de la volaille devraient entraver la croissance du marché. Le manque de sensibilisation à la santé animale devrait remettre en question le marché du diagnostic avicole au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de Diagnostic de la volaille fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans régulations du marché. , Analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques du marché. Pour plus d’informations sur le marché du diagnostic de la volaille, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

Portée et taille du marché du diagnostic de la volaille en Amérique du Nord

Le marché du diagnostic avicole est segmenté en fonction du type de test, du type de service et du type de maladie. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type de test, le marché du diagnostic de la volaille est segmenté en ELISA (Enzyme-Linked Adsorbent Assay), PCR (Polymerase Chain Reaction Tests) et autres.

En fonction du type de maladie, le marché du diagnostic aviaire est segmenté en salmonellose aviaire, grippe aviaire, maladie de Newcastle, mycoplasmose aviaire, bronchite infectieuse, bursite infectieuse, pasteurellose aviaire, encéphalomyélite aviaire, réovirus aviaire et anémie aviaire.

En fonction du type de service, le marché du diagnostic avicole est segmenté en bactériologie, parasitologie et virologie.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, consultez le résumé du rapport de recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-poultry-diagnostics-market

Analyse au niveau national du marché nord-américain du diagnostic de la volaille

Le marché du diagnostic avicole est segmenté en fonction du type de test, du type de service et du type de maladie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic de la volaille en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des diagnostics avicoles en raison de l’infrastructure avancée liée à la santé animale dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du diagnostic de la volaille vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, de la base installée de différents types de produits pour le marché du diagnostic de la volaille, de l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et des changements dans les scénarios réglementaires de soins médicaux et son impact. sur le marché du diagnostic avicole. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des diagnostics de volaille en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché Diagnostic de la volaille fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. le produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liées au marché du diagnostic de la volaille.

Étendue du marché nord-américain des diagnostics de volaille

El mercado de diagnóstico avícola sobre la base de países está segmentado en EE. UU., Canadá, México, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, Resto de Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África

Todos los análisis basados ​​en países del mercado de diagnóstico avícola se analizan más a fondo en función de la máxima granularidad en una mayor segmentación. Sobre la base de la prueba, el mercado está segmentado en pruebas de reacción en cadena de la polimerasa y ensayo de adsorbente ligado a enzimas. El segmento de enfermedades del mercado se divide en influenza aviar, micoplasmosis aviar, salmonelosis aviar, pasteurelosis aviar, anemia aviar, reovirus aviar, enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa, bursitis infecciosa y encefalomielitis aviar. El segmento de servicio del mercado se divide en bacteriología, parasitología y virología.

Los diagnósticos avícolas se utilizan principalmente para identificar diferentes enfermedades que están presentes en las aves. Algunas de las pruebas comunes de diagnóstico avícola incluyen la prueba de reacción en cadena de la polimerasa y la prueba de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. Estas pruebas ayudan en la identificación de las enfermedades y ofrecen un tratamiento adecuado. La micoplasmosis aviar, la pasteurelosis aviar, la pasteurelosis aviar, la pasteurelosis aviar, el reovirus aviar, la micoplasmosis aviar, el reovirus aviar y otras son algunas de las enfermedades comunes de las aves de corral. Estas pruebas también ofrecen diferentes servicios como parasitología, virología y bacteriología.

Puntos clave cubiertos en las tendencias y pronósticos de la industria del mercado de diagnóstico avícola de América del Norte hasta 2029

Tamaño de mercado

Comercializar nuevos volúmenes de ventas

Volúmenes de ventas de reemplazo de mercado

Mercado Base Instalada

mercado por marcas

Volúmenes de procedimientos de mercado

Análisis de precios de productos de mercado

Resultados de atención médica del mercado

Análisis del costo de atención del mercado

Marco regulatorio del mercado y cambios

Precios de Mercado y Análisis de Reembolso

Cuotas de mercado en diferentes regiones

Desarrollos recientes para los competidores del mercado

Próximas aplicaciones del mercado

Estudio de innovadores de mercado

Points forts de cette étude Rapport d’étude de marché :

1. Établir un profil stratégique des principaux acteurs et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché.

2. Décrire et prévoir le marché, en termes de valeur, pour différents segments, par région Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC) et Reste du monde (RoW)

3. Paramètres clés qui animent ce marché et limitent sa croissance

4 Quels sont les défis auxquels les fabricants seront confrontés, ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils seront confrontés.

5. Connaître les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

● Une description détaillée de ce marché aide les clients et les entreprises à développer des stratégies.

● Les facteurs influents qui font prospérer la demande et les limites du marché.

● Qu’est-ce que la concentration du marché ? Est-il fragmenté ou très concentré ?

● Quelles tendances, défis et barrières affecteront le développement et le dimensionnement de ce Marché ?

● Analyse SWOT de chaque acteur clé mentionné ainsi que le profil de leur entreprise à l’aide du mécanisme d’outil des cinq forces de Porter pour compléter le même.

● Analyse SWOT de chaque acteur clé mentionné ainsi que le profil de leur entreprise à l'aide du mécanisme d'outil des cinq forces de Porter pour compléter le même.