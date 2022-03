Le marché nord-américain des communications pour les champs pétrolifères devrait générer des revenus débordants d’ici 2027 | ABB Ltd., Airspan Networks Inc., Baker Huges Incorporated

L’industrie pétrolière et gazière s’accélère rapidement en termes d’adoption de technologies ainsi que de meilleures attentes des utilisateurs pour une connectivité fiable et performante. Les utilisateurs du réseau travaillant en offshore/onshore s’attendent à une connectivité Internet rapide et ininterrompue dans toute la zone. Bien que l’IdO ne soit pas nouveau dans l’industrie pétrolière et gazière, les entreprises associées au secteur de l’énergie sont toujours à la recherche de nouvelles techniques pour accroître l’efficacité et créer des avantages concurrentiels grâce à l’automatisation et à l’analyse des données en temps réel. La technologie de communication par satellite est hautement disponible, offrant une couverture omniprésente. La demande croissante de solutions de communication pour les champs pétroliers offshore, les nouveaux projets de forage pétrolier dans des conditions extrêmes et l’implication croissante de la cybersécurité sont quelques-uns des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• ABB Ltd.

• Réseaux Airspan Inc.

• Baker Huges Incorporé

• Réseaux Ceragon Ltd.

• Commscope Holding Company, Inc.

• Commtel Networks Pvt. Ltd.

• Huawei Technologies Co. Ltd.

• Hughes Network Systems LLC

• Inmarsat plc

• Communications de données radar

Marché des communications sur les champs pétrolifères – par services

Services gérés

Services professionnels

Marché des communications sur les champs pétrolifères – par Communication Network Technologies

Réseau tétra

Réseau de communication basé sur la fibre optique

Réseau de communication par micro-ondes

Réseau de communication cellulaire

Réseau de communication VSAT

Marché des communications sur les champs pétrolifères – par site de terrain

Communications terrestres

Communications offshore

Marché des communications sur les champs pétrolifères – par solution

Solutions de communication intermédiaires

Solutions de communication en aval

Solutions de communication en amont

Réponses aux questions de l’étude de marché North America Oilfield Communications:

• Quel est le taux de croissance du marché du marché des communications pour les champs pétrolifères en Amérique du Nord de 2019 à 2027 ?

• Quelle sera la taille du marché nord-américain du marché de 2019 à 2027 ?

• Quelles sont les principales entreprises de fabrication en Amérique du Nord sur le marché des communications pour champs pétrolifères en Amérique du Nord ?

• Quelles sont les grandes tendances actuelles et les tendances prévues ?

• Quels sont les défis rencontrés sur le marché des communications pour les champs pétrolifères en Amérique du Nord ?

• Comment partager la valeur de North America Oilfield Communications auprès de différentes marques de fabrication ?

• Quels seront les créneaux dans lesquels les joueurs profilant avec des plans approfondis, des finances et des avancées récentes devraient établir une présence ?

• Quels seront les taux de croissance prévus pour votre propre économie North America Oilfield Communications tout à fait et aussi pour chaque segment à l’intérieur ?

• Quels seront l’application et les types et prévisions de North America Oilfield Communications accompagnés de près par les producteurs ?

• Quelles sont les conclusions du rapport sur le marché North America Oilfield Communications Market ?

