Le marché nord-américain des champignons devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2027: rapport exclusif de Business Market Insights

Les analystes de Business Market Insights prévoient le dernier rapport sur «l’impact et l’analyse du marché des champignons en Amérique du Nord (Covid-19) d’ici 2027», selon le rapport; Le rapport Champignon Market couvre l’analyse globale et globale de Market avec tous ses facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché. Ce rapport est ancré sur l’évaluation qualitative et quantitative approfondie du Marché aux champignons.

L’étude fournit des détails tels que la part de marché, les informations sur le marché, les informations stratégiques, la segmentation et les principaux acteurs du marché des champignons en Amérique du Nord.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Groupe Bonduelle

Giorgio Fresh Co.

Champignon Parapluie Doré

Champignons gastronomiques, Inc.

Groupe Greenyard

Champignons de Monaghan

Champignons de Monterey, Inc.

Compagnie de champignons du New Hampshire

Ferme de champignons Phillips

La compagnie des champignons

Le marché des champignons en Amérique du Nord devrait passer de 1,85 milliard de dollars américains en 2018 à 3,51 milliards de dollars américains d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 7,7 % entre 2019 et 2027.

Le marché des champignons en Amérique du Nord devrait croître dans les années à venir en raison de la demande croissante de champignons, car il offre divers avantages pour la santé. Les champignons sont considérés comme bénéfiques pour la santé, car ils contiennent très peu de gluten et de sodium. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les champignons, car ils sont riches en protéines et en vitamines ; il est également faible en gras et sans cholestérol. De plus, le champignon contient également divers nutriments, dont le sélénium, le potassium et la vitamine ; ces vitamines sont essentielles pour un corps sain et un mode de vie actif. En Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada sont les plus grands producteurs et exportateurs de champignons frais. Les principaux acteurs opérant sur le marché des champignons sont Bonduelle Fresh Europe, Greenyard Group, Monaghan Mushrooms., Giorgio Fresh Co., Golden Umbrella Mushroom, Inc., Monaghan Mushrooms et New Hampshire Mushroom Company, entre autres. Les entreprises du marché des champignons en Amérique du Nord se concentrent constamment sur des stratégies telles que les fusions et acquisitions, les investissements et l’expansion pour étendre son empreinte à travers le monde et répondre à la demande croissante du marché.

Dans la région de l’Amérique du Nord, le gouvernement se concentre sur des initiatives stratégiques pour le secteur agricole et agroalimentaire. Par exemple, le gouvernement du Canada a pris diverses initiatives pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire. Pour le développement du secteur agroalimentaire et agricole, le gouvernement du Canada offrirait des programmes fédéraux dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture axés sur la croissance économique dans le secteur agricole. Le Partenariat canadien pour l’agriculture vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire; il s’agit d’un plan quinquennal qui prévoit un investissement de 3 milliards de dollars américains réalisé par le gouvernement fédéral, les gouvernements territoriaux et provinciaux. Le programme de partenariat aiderait les agriculteurs à gérer les risques importants et fournirait des programmes et des services rationalisés plus faciles d’accès.

De plus, l’innovation et les avancées technologiques sont les clés de voûte des pays nord-américains tels que les États-Unis et le Canada. L’industrie des champignons dans cette région se concentre sur des technologies innovantes et avancées pour augmenter la production de champignons. De plus, les champignonnières du Canada travaillent avec une entreprise technologique, des instituts universitaires et un fournisseur d’équipement de technologie robotique pour réduire les besoins en main-d’œuvre. L’industrie des champignons de la région investit dans la technologie robotique pour surmonter le problème de pénurie de main-d’œuvre et augmenter la production. Par conséquent, l’accent mis sur les équipements de technologie de pointe pour la production de champignons devrait créer une opportunité lucrative pour les acteurs du marché.

MARCHÉ DES CHAMPIGNONS EN AMÉRIQUE DU NORD – SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Marché des champignons en Amérique du Nord par type

Champignon de Paris

Champignon shiitake

Pleurotes

Autres

Marché des champignons en Amérique du Nord par forme

Champignon frais

Champignon transformé

Champignon séché

Champignon congelé

Champignon en conserve

Autres

Marché des champignons en Amérique du Nord par application

Industrie agroalimentaire

Points de vente

Services d’alimentation

Autres

Marché des champignons en Amérique du Nord par pays

NOUS

Canada

Mexique

