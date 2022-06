Le marché nord-américain des capteurs portables atteindra 1 244,11 millions de dollars américains d’ici 2028 pour croître régulièrement à un TCAC de 11,4 % | Business Market Insights

Le marché nord-américain des capteurs portables devrait atteindre 1 244,11 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 585,77 millions de dollars américains en 2021. Le marché nord-américain des capteurs portables devrait croître à un TCAC de 11,4 % de 2021 à 2028.

La dernière étude sur le marché des capteurs portables en Amérique du Nord propose une analyse complète des principales stratégies, modèles d’entreprise et parts de marché des acteurs les plus notables de ce marché. L’étude propose une analyse approfondie des principaux facteurs de persuasion, des chiffres du marché en termes de revenus, des données segmentaires, des données régionales et des données par pays. Cette étude peut être décrite comme la documentation la plus étendue qui comprend tous les aspects du marché en évolution des capteurs portables en Amérique du Nord.

Les appareils portables intelligents, tels que les montres intelligentes, les trackers de fitness, les casques VR, les bracelets intelligents, les trackers d’activité et les montres de sport, sont intégrés à des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT). Les utilisateurs peuvent accéder à leurs informations relatives à la santé sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs connectés à ces appareils. Avec la sensibilisation croissante des consommateurs, l’adoption d’appareils portables intelligents est en hausse dans le secteur de la santé. Les embouts Fit, les montres intelligentes et les oxymètres de pouls sont des systèmes portables intégrés à des capteurs optiques pour fournir des solutions de suivi de la santé des patients en temps réel.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/BMIRE00025225

Joueurs clés:

Texas Instruments Incorporé.

NXP Semiconductor.

Appareils analogiques Inc.

STMicroelectronics.

Technologie Infénéon.

Sensirion SA.

Robert Bosch GmbH.

Panasonic Corporation.

TE Connectivité Corporation.

Société TDK

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des capteurs portables en Amérique du Nord. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des capteurs portables en Amérique du Nord.

Segmentation du marché des capteurs portables en Amérique du Nord :

Par type de capteur

Accéléromètre

Gyroscope

Capteur de position

Capteur de mouvement

Capteur d’image

Capteur de pression et de force

Senseur tactile

Les autres

Application

Bracelets intelligents

Lunettes intelligentes

Body intelligent

Chaussures intelligentes

Vertical

Électronique grand public

Soins de santé

Industriel & Entreprise

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/BMIRE00025225

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@businessmarketinsights.com

Téléphone : +16467917070