Le marché nord-américain des capteurs automobiles devrait atteindre 2,66 milliards de dollars d’ici 2027 ANALOG Devices Inc., Continental AG, DELPHI TECHNOLOGIES PLC, Denso Corporation

Le marché nord-américain des capteurs automobiles représentait 1,63 milliard de dollars US en 2018 et devrait croître à un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour représenter 2,66 milliards de dollars US en 2027.

Selon le rapport 2027 de The Business Market Insights North America Automotive Sensors Market, il examine divers facteurs qui stimulent ou restreignent le marché, ce qui aidera le marché futur à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché des capteurs automobiles en Amérique du Nord proposent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché des capteurs automobiles en Amérique du Nord en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Les géants de l’automobile regardent en permanence le segment des véhicules électriques car la section a attiré plusieurs clients. Les principaux acteurs catalysant le marché des véhicules électriques dans le monde sont Tesla, BMW, Nissan, Ford et Volkswagen, entre autres. Les véhicules électriques se composent de plusieurs types de capteurs qui améliorent la fiabilité, la sécurité et les performances des véhicules. L’électrification des automobiles renforce l’industrie automobile et les industries qui lui sont associées.

Demande d’exemple de copie de ce rapport d’étude de marché sur les capteurs automobiles en Amérique du Nord à l’adresse

https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00005047

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’Impact de Covid-19 dans ce rapport Marché des capteurs automobiles en Amérique du Nord.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché nord-américain des capteurs automobiles sont

• Appareils ANALOGIQUES Inc.

• Continental SA

• API DELPHI TECHNOLOGIES

• Denso Corporation

• Technologies Infineon

• Melexis

• NXP Semiconductors NV

• ON Semiconducteurs

• Robert Bosch GmbH

• Texas Instruments Incorporé

En s’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional des capteurs automobiles en Amérique du Nord est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des capteurs automobiles en Amérique du Nord est analysée et décrite dans le rapport.

CAPTEURS AUTOMOBILES AMÉRIQUE DU NORD – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Marché des capteurs automobiles en Amérique du Nord par type

• LED

• Capteur d’image

• Capteur de position

• Capteur de température

• Capteur de pression

• MEMS

• Autres

Marché des capteurs automobiles en Amérique du Nord par application

• Châssis

• Sécurité sûreté

• Électronique corporelle

• Groupe motopropulseur

• ADAS

• Autres

Achetez une copie de ce rapport de recherche sur le marché des capteurs automobiles en Amérique du Nord sur

https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00005047

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional des capteurs automobiles en Amérique du Nord en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un examen agrandi de l’analyse par segment vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces du marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et la technologie, les médias et les télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/