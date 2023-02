Le marché nord-américain des capteurs à ondes acoustiques en vrac atteindra 2 724,96 millions de dollars avec un TCAC en croissance de 12,8 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des capteurs d’ondes acoustiques en vrac devrait atteindre la valeur de 2 724,96 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 12,8 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des capteurs à ondes acoustiques de masse couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Ce rapport sur le marché des capteurs d’ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export , l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents. poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des capteurs d’ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des capteurs à ondes acoustiques en vrac comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des capteurs à ondes acoustiques de volume sont Sorex , Teledyne Defence Electronics, Broadcom, Taiyo Yuden Co., Ltd., Qorvo , Inc , Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd., quartzpro.com, Fortiming Corporation . , Texas Instruments Incorporated, Balluff Gmbh , AKOUSTIS, AWSensors , MACOM, Biolin scientifique, Resonant Inc. entre autres.

Marché des capteurs d’ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord Conducteurs

Prolifération de gadgets intelligents tels que les téléphones portables dans la région

Alors que le monde se numérise, la pénétration des smartphones et des téléphones portables augmente rapidement. La communication est devenue plus simple avec la présence de téléphones portables et d’autres gadgets intelligents sur le marché. Le réseau mobile a simplifié la connexion avec n’importe qui dans le monde via les réseaux de télécommunications. Ces industries des télécommunications améliorent leur réseau de communication avec l’adoption de la technologie des ondes acoustiques de masse, qui devrait en outre stimuler considérablement la demande pour le marché des capteurs d’ondes acoustiques de masse.

Adoption de capteurs acoustiques en vrac dans l’automobile et d’autres industries commerciales

Les dispositifs à ondes acoustiques de masse sont utilisés dans le commerce depuis de nombreuses années maintenant. Il s’agit notamment des applications automobiles (capteurs de couple et de pression des pneus), des applications médicales (capteurs chimiques) et des applications industrielles et commerciales (capteurs de vapeur, d’humidité, de température et de masse). Les résonateurs et filtres Bulk Acoustic Wave (BAW) sont largement utilisés dans le filtrage frontal radiofréquence (RF) aux fréquences UHF. Leur petite taille, leurs bonnes capacités de gestion de puissance et leurs facteurs de qualité les rendent idéaux pour des applications telles que les duplexeurs pour WCDMA et PCS1900 et les filtres frontaux pour DCS1800 et de nombreuses normes de bandes ISM 2,4 GHz.

Opportunités

Demande croissante pour la technologie des ondes acoustiques de masse (BAW) dans les infrastructures 5G à croissance rapide

La technologie des ondes acoustiques de masse (BAW) est utilisée pour créer une nouvelle génération de filtres de radiofréquence (filtres RF) en raison des fréquences plus élevées et des bandes passantes plus larges associées à la 5G. Les filtres BAW sont des résonateurs acoustiques piézoélectriques dans lesquels les caractéristiques d’un matériau piézoélectrique à couche mince contrôlent la fréquence et la bande passante du filtre. L’épaisseur du film, la géométrie de l’élément piézoélectrique et les caractéristiques des électrodes associées jouent un rôle dans la détermination de la fréquence passe-bande du filtre RF dans les dispositifs BAW. En raison de la dépendance de la fréquence passe-bande à l’épaisseur du film, les dispositifs BAW peuvent filtrer des fréquences plus élevées que les filtres RF à ondes acoustiques de surface (SAW) conventionnels. Les filtres BAW sont donc largement utilisés à des fréquences comprises entre 2,2 et 6,0 GHz, où la technologie de filtre SAW est sévèrement limitée.

Contraintes/Défis

Coût plus élevé des capteurs d’ondes acoustiques en vrac sur le marché

Avec le large boom de la 4G LTE et des réseaux sans fil dans le monde entier, le nouveau spectre d’ondes est nécessaire pour gérer le trafic sans fil massif. Les capteurs BAW offrent généralement des performances supérieures avec une perte d’insertion plus faible à des niveaux de fréquence plus élevés. Cependant, le coût des capteurs BAW est beaucoup plus élevé par rapport à d’autres capteurs acoustiques tels que SAW (Surface Acoustic sensor). Et la nature coûteuse des capteurs BAW freine dans une certaine mesure la croissance du marché.

Défis techniques liés aux dispositifs BAW

Le développement de la 5G présente de nombreux défis en termes de débit de données, de couverture et de minimisation de la taille. Tout d’abord, les phases 5G utilisent des fréquences radio plus élevées, mais la fréquence de travail des filtres BAW entraîne des augmentations significatives des pertes acoustiques et ohmiques . Deuxièmement, les N78, N79 et N77 des bandes de fréquences 5G NR nécessitent respectivement 500, 600 et 900 MHz de bande passante, alors que l’obtention d’une bande passante relativement importante, jusqu’à 10%, est également un problème difficile pour un filtre BAW basé sur nitrure d’aluminium ( AlN ). Troisièmement, compte tenu du système RF complet, l’avenir verra sans aucun doute une augmentation de la puissance d’entrée et une diminution de la taille du module. La miniaturisation des modules deviendra donc un défi technique dans un futur proche.

Segmentation du marché des capteurs à ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord :

type de produit

Résonateur acoustique en vrac de film (FBAR)

Onde acoustique en vrac de cisaillement (S-BAW)

Onde acoustique de volume longitudinale (L-BAW)

Agneau Vague

Matière première

Nitrure d’aluminium ( AlN )

Oxyde de zinc ( ZnO )

Titanate de plomb et de zirconium (PZT)

SiO2

lithium ( LiNbO3 )

Tantalate de lithium (LiTaO3)

Carbure de Silicium ( SiC )

Arséniure de gallium (GaAs)

Langasite (LGS)

Polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Autres

Paramètre de détection

Température

Pression

Chimique

Humidité

Autres

Utilisateur final

Télécommunications

Électronique grand public

Automobile

Soins de santé

Aérospatial et Défense

Industriel

Autres

Analyse au niveau du pays du marché des capteurs à ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des capteurs à ondes acoustiques de masse en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord. Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord car ils abritent de nombreux géants technologiques du monde et de lourds investissements dans la recherche et le développement de semi-conducteurs.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché des capteurs d’ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des capteurs à ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord, par types Marché des capteurs d’ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord, par application Marché des capteurs à ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des capteurs d’ondes acoustiques en vrac en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

