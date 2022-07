Le marché nord-américain des cales de frein automobile devrait croître à un TCAC de 3,3 % pour atteindre 136,30 millions de dollars américains de 2022 à 2028

Selon une nouvelle étude de marché sur le « marché des cales de frein automobile en Amérique du Nordà 2028 – COVID-19 Impact and Regional Analysis and Forecast by Material and Application », le marché devrait atteindre 136,30 millions de dollars US d’ici 2028 contre 106,94 millions de dollars US en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,3% à partir de De 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché nord-américain des cales de freins automobiles ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La production florissante de véhicules automobiles, l’augmentation des normes de réduction des décès causés par les accidents de véhicules et les développements de la technologie des freins automobiles sont le principal facteur de croissance du marché nord-américain des cales de freins automobiles. Cependant, le cuivre limité dans le développement des plaquettes de frein entrave la croissance du marché des cales de frein automobile en Amérique du Nord.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Société Avery Dennison

Brembo SpA

Pièces d’auto BOSCH

Groupe Trelleborg

Meneta

Super cercle

NUCAP

Performances de freinage

Delphi Technologies Plc.

Technologie de freinage TEXTAR

Segmentation du marché des cales de frein automobile en Amérique du Nord

Par type de matériel

Enduit de caoutchouc

Matériau PSA

Matériau thermodurcissable

Les autres

Application

Deux-roues

Véhicule de tourismeVéhicule utilitaire

