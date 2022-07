Le marché nord-américain des applications éducatives devrait croître de 38 705,81 millions de dollars américains d’ici 2028 | Aperçu du marché des entreprises

Le « marché des applications éducatives en Amérique du Nord » devrait passer de 6 678,82 millions de dollars américains en 2020 à 38 705,81 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 25,0 % au cours de la période 2021-2028.

La demande croissante d’apprentissage efficace et accessible, les entreprises qui se concentrent sur le développement du capital humain, la gestion efficace du contenu d’apprentissage et l’adoption croissante de pratiques d’apprentissage basées sur le jeu sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des applications éducatives. Lors de l’émergence de la pandémie COVID-19, les fournisseurs ont connu une demande considérablement élevée pour les solutions du marché nord-américain des applications éducatives en 2020.

La pandémie de COVID-19 a forcé le secteur de l’éducation à restructurer ses modèles commerciaux, en développant une connectivité réseau robuste pour regagner la confiance des clients. Le développement de technologies telles que la connectivité fournie par le réseau 5GPowered by Tiny permet des communications plus fluides et des transferts de données plus rapides, ce qui offre un potentiel de croissance prometteur. Les établissements d’enseignement adoptent des outils pour soutenir et améliorer le processus d’apprentissage et l’enseignement, ce qui est susceptible d’alimenter la demande du marché des applications éducatives au cours de la période de prévision. Le gouvernement américain fait également la promotion active des manuels électroniques, des graphiques et d’autres contenus intelligents interactifs pour améliorer l’expérience d’apprentissage, principalement dans le segment K-12. À mesure que la demande de plates-formes d’apprentissage en ligne et d’apprentissage en ligne augmente, il est en outre prévu de propulser la demande d’applications éducatives, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Duolingo

• McGraw-Hill Education, Inc.

• Âge d’apprentissage, Inc.

• Houghton Mifflin Harcourtz

• Apprentissage IXL

• Arcademics

• EDU en petits groupes

• ELSA, Corp.

• Photomath

• XtraMath

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES APPLICATIONS ÉDUCATIVES EN AMÉRIQUE DU NORD

Marché des applications éducatives en Amérique du Nord, par type

• Apprentissage de la langue et des matières

• Apprentissage basé sur le jeu

• Bibliothèque numérique

• Les autres

Marché des applications éducatives en Amérique du Nord, par application

• Jusqu’à K-12

• L’enseignement supérieur

• Entreprise

• Individuel

Marché des applications éducatives en Amérique du Nord, par type de livraison

• Numérique

• Phygital

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des applications éducatives en Amérique du Nord-

Le marché des applications éducatives en Amérique du Nord a connu un effet positif de la pandémie en 2020 en raison de la fermeture d’écoles et d’établissements d’enseignement pour empêcher la propagation de l’épidémie de COVID-19, ce qui a entraîné l’adoption de l’éducation en ligne. Le marché des applications éducatives en Amérique du Nord était déjà en croissance avant la pandémie, mais la propagation soudaine du COVID-19 a fait exploser le marché des applications éducatives en Amérique du Nord.

