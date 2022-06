Le marché nord-américain des appareils portables saisit de nouvelles opportunités par des acteurs clés internationaux (Huawei, Apple, Sony, HTC) | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché des appareils portables en Amérique du Nord :

Un rapport d’étude de marché tout compris sur les appareils portables est une ressource qui offre les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie des soins de santé pour la période de prévision spécifique. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des techniques les plus utilisées lors de la génération de ce rapport d’activité. Le rapport comprend une analyse et une discussion des tendances importantes, de la taille du marché, du volume des ventes et de la part de marché pour l’industrie de la santé. Les estimations concernant la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique sont également évaluées dans le rapport crédible sur le marché des appareils portables.

Le marché des appareils portables en Amérique du Nord affichera un TCAC d’environ 15,48 % pour la période de prévision 2022-2029.

Le rapport marketing sur les appareils portables revêt une importance considérable en ce qui concerne la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport fournit également la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. Toutes les données, statistiques et informations recueillies dans le rapport ont été étudiées et analysées avec les outils et techniques démontrés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les données et informations complètes fournies dans le rapport peuvent être utilisées par le secteur de la santé pour se familiariser avec les opportunités présentes et à venir et clarifier les investissements futurs sur le marché. Le rapport universel sur le marché des appareils portables met également en lumière l’évaluation des opportunités de croissance (GOA), les informations sur les clients (CI), la veille économique concurrentielle (CBI),

Selon une étude de marché, les appareils portables font référence aux technologies portables intelligentes et électroniques basées sur les dernières technologies et avancées. Ceux-ci sont portés par les clients pour un large éventail de fonctions de surveillance telles que la surveillance du pouls, la surveillance de la fréquence cardiaque, etc. Ceux-ci sont intégrés à des micro-capteurs qui permettent d’enregistrer les informations souhaitées.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché des appareils portables en Amérique du Nord sont la prolifération croissante d’Internet et des smartphones dans le monde, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées et l’augmentation des dépenses sur le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

The North America Wearable Devices Market is segmented on the basis of Device Type, Product Type, Application, Industry, End-Users and Region.

Based on the Device Type, the wearable devices market is segmented into diagnostic and monitoring devices and therapeutic devices.

Based on the Product, the wearable devices market is segmented into wrist-wear, eyewear, footwear, neckwear, body wear and others.

Based on the Application, the wearable devices market is segmented into sports and fitness, remote patient monitoring and home healthcare.

Based on the Industry, the wearable devices market is segmented into consumer products, healthcare, industrial and others.

Based on the End-Users, the wearable devices market is segmented into personal users and enterprises.

En termes d’analyse géographique, les États-Unis et le Canada apparaîtront comme les principaux contributeurs de cette région en raison du taux élevé d’adoption des dispositifs médicaux portables. Des politiques gouvernementales favorables et une concentration accrue des acteurs du marché sur les innovations technologiques contribueront davantage à la domination de la région sur le marché mondial.

Objectifs du marché des appareils portables en Amérique du Nord:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des appareils portables

2 Analyser et prévoir la taille du marché des appareils portables, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des appareils portables pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des appareils portables en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des appareils portables

Les principaux fabricants clés sont : SAMSUNG, Garmin Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Apple Inc., Sony Corporation, HTC Corporation, Fitbit, Inc., Xiaomi Global Community, ADIDAS AG, Nike, Inc., LG Electronics. , Motorola Solutions, Inc., Fossil Group, Inc., Google LLC, Polar Electro, Withings, Michael Kors, CASIO AMERICA, INC., TomTom International BV et ASUSTeK Computer Inc. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des appareils portables dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché des appareils portables en Amérique du Nord : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché des dispositifs portables en Amérique du Nord par régions

5 Analyse du marché des appareils portables en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché des dispositifs portables en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché des dispositifs portables en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des appareils portables en Amérique du Nord

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des appareils portables en Amérique du Nord 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

