Le marché nord-américain des appareils de traitement des plaies par pression négative devrait croître à un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative détaille les nouveaux développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché. Analyse des opportunités par pays et marché géographique, poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niche et domaine d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des dispositifs de traitement des plaies à pression négative, consultez l’étude de marché sur les ponts de liaison de données pour le résumé des analystes.

Le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative devrait croître à un taux de 6,20 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative, divers facteurs devraient dominer la croissance du marché au cours de la période de prévision. La population gériatrique croissante est le moteur de la croissance du marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative sont Smith & Nephew., Alleva Medical, Mölnlycke Health Care AB, 3M, ConvaTec Inc, Cardinal Health, DeRoyal Industries, Inc., Lohmann & Rauscher, Talley Group Ltd, Medela AG . , Genadyne, Wuhan VSD Medical Technology Co., Ltd., Triage Meditech Pvt. Ltd., SunMed Medical, The Wound Vac Company LLC, ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, PAUL HARTMANN AG, Pensar Medical, Galaxy Medical Products Inc., premier. Les analystes de DBMR comprennent votre compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle individuelle pour chaque concurrent.

Portée et taille du marché des équipements de traitement des plaies par pression négative en Amérique du Nord

Le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative est segmenté en fonction du type de produit, du type de plaie, de l’utilisateur final, du canal de distribution et de l’application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu important du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction du type de produit, le marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative est segmenté en appareils autonomes, portables et jetables.

En fonction du type de plaie, le marché des dispositifs de cicatrisation à pression négative est segmenté en plaies chirurgicales, ulcères diabétiques, brûlures, escarres, ulcères veineux et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de soins des plaies à pression négative est segmenté en hôpitaux, centres de soins des plaies, centres de soins ambulatoires, soins de santé à domicile, cliniques et centres communautaires.

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative est segmenté en appels d’offres directs et au détail.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative est segmenté en plaies chroniques et plaies aiguës.

Analyse au niveau national du marché Équipement de traitement des plaies par pression négative

Le marché Dispositifs de traitement des plaies par pression négative est analysé, fournissant des prévisions et des tendances de la taille du marché par pays, type de produit, type de plaie, utilisateur final, canal de distribution et application, comme mentionné ci-dessus. Les pays inclus dans le rapport sur le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Le segment par pays du rapport sur le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché de chaque pays. Le nombre de marques nord-américaines,

