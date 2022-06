Le marché nord-américain des appareils de beauté devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2027: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord devrait atteindre 37 948,50 millions de dollars américains en 2027 contre 13 697,43 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 13,9 % de 2019 à 2027.

La croissance du marché des appareils de beauté est tirée par des facteurs tels que l’évolution de la psyché des consommateurs vers la beauté et le bien-être, et la prévalence croissante des problèmes de peau liés à l’âge dans la région Amérique du Nord. Considérant que les effets secondaires indésirables des appareils de beauté risquent d’avoir un impact négatif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

NuFACE

GROUPE L’ORÉAL

Procter & Gamble

Koninklijke Philips N.V.

Société Panasonic

TRIA BEAUTÉ

FORÉO

YA-MAN LTD

ZIIP

Silk’n

Nu Skin Enterprises, Inc.

MTG Co., Ltd

Les problèmes de peau liés à l’âge, tels que la pigmentation, les rides, les plis et l’acné, ainsi que les cicatrices de brûlures dues à des accidents sont extrêmement fréquents chez les masses. Selon l’American Academy of Dermatology Association, l’acné est l’affection cutanée la plus courante aux États-Unis, touchant environ 50 millions d’Américains chaque année. Environ 85 % des personnes âgées de 12 à 24 ans connaissent l’apparition d’une acné mineure. Les coûts associés au traitement et à la perte de productivité chez ceux qui ont demandé des soins médicaux pour l’acné ont dépassé 1,2 milliard de dollars américains, et plus de 5,1 millions de personnes ont demandé un traitement médical pour l’acné, principalement des enfants et des jeunes adultes, en 2013.

De plus, une personne sur 10 développe une dermatite atopique au cours de sa vie, et elle touche jusqu’à 25 % des enfants et 2 à 3 % des adultes. De plus, plus d’un quart (28 %) des femmes de moins de 25 ans admettent même s’inquiéter régulièrement de leurs signes de vieillissement, et ce nombre est passé à 42 % pour les 25-34 ans et 54 % pour les 35-44 ans. De plus, le sondage auprès de 2 000 femmes à travers les États-Unis, mené par Dermstore, a révélé que les jeunes femmes ont commencé à utiliser des produits pour réduire les signes du vieillissement beaucoup plus tôt que les femmes plus âgées.

On estime que la population âgée de 30 à 65 ans croît plus rapidement et est susceptible d’augmenter le nombre de consommateurs cibles présentant des signes de vieillissement, tels qu’un manque d’élasticité de la peau, des rides et des taches brunes. De plus, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de 2015 à 2030, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus devrait croître de 56 % en moyenne, soit de 901 millions à 1,4 milliard. L’augmentation de la population gériatrique joue un rôle central dans la croissance du marché des appareils de beauté, car le vieillissement entraîne une perte de tissu fibreux et une réduction du réseau vasculaire et glandulaire dans les couches de la peau. Par conséquent, dans l’attente d’une augmentation des facteurs tels que l’augmentation des maladies de la peau, la demande d’appareils de beauté devrait augmenter au cours de la période de prévision.

