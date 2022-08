Le marché nord-américain de l’IRM cérébrale en croissance pour afficher un TCAC remarquable de 5,1% d’ici 2029, principaux moteurs, taille, part, tendances, analyse de la croissance et des opportunités

Le rapport d’étude de marché sur l’IRM cérébrale en Amérique du Nord a été produit avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés avec beaucoup de vigilance et de précision tout au long du rapport. Pour une compréhension claire et meilleure des faits et des chiffres, les données sont représentées sous forme de graphiques et de tableaux. Un important rapport d’étude de marché sur l’IRM cérébrale en Amérique du Nord aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des produits, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise.

En considérant strictement certaines étapes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données de marché, un rapport sur le marché mondial de l’IRM cérébrale en Amérique du Nord a été formulé. Ce rapport d’activité aide à divulguer les conditions générales du marché, les tendances et les tendances existantes dans l’industrie de l’IRM cérébrale en Amérique du Nord. Il contient une étude méthodique du scénario existant du marché universel, qui prend en compte un certain nombre de dynamiques de marché. De plus, pour une compréhension claire et meilleure des faits et des chiffres des données statistiques, le rapport utilise plusieurs graphiques, tableaux et graphiques. Le document de marché de classe mondiale North America Brain MRI Scan souligne également le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs inducteurs de croissance.

L’IRM cérébrale est un trouble neurologique rare dans lequel le cerveau d’un enfant ne se développe pas correctement pendant la grossesse. Il se développe en raison de l’échec de la migration neuronale qui se produit entre 12 et 24 semaines de gestation, entraînant l’absence de développement normal des gyrus cérébraux et des sulci. Le tube de gastrostomie est inséré dans l’estomac des enfants souffrant de difficultés d’alimentation et de déglutition. Selon les recherches, elle peut être causée par un dysfonctionnement de plusieurs gènes. La majorité de ces altérations génétiques ne sont pas toujours héritées des parents. Lorsqu’il n’y a pas d’antécédents familiaux de la maladie, ils peuvent apparaître au hasard dans la constitution génétique d’une personne.

L’IRM cérébrale nord-américaine est un soutien et vise à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’IRM cérébrale augmentera à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain de l’IRM cérébrale sont Koninklijke Philips NV General Electric Company, FUJIFILM Holdings America Corporation, Siemens Healthcare GmbH, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ESAOTE SPA, Hyperfine, Time Medical Holding., Shenzhen Anke High- tech Co, Ltd., UNITED IMAGING, SternMed GmbH., Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., BASDA, Ultravision Medical Equipment Trading LLC, Neusoft Corporation, Elekta AB, alltech Medical Systems America, FONAR Corp, Bruker, Aspect Imaging Ltd ., ASG Superconductors spa, MinFound Medical Systems Co., Ltd et Synaptive Medical

Dynamique du marché de l’IRM cérébrale

Conducteurs

Augmentation de la prévalence et de l’incidence des maladies neurologiques chroniques

L’augmentation de l’incidence des maladies neurologiques telles que les accidents vasculaires cérébraux et la démence augmentera le diagnostic et l’utilisation des appareils d’IRM cérébrale et agira donc comme un moteur majeur qui entraînera l’expansion du taux de croissance du marché.

Par exemple,

En 2021, les données de la Family Caregiver Alliance indiquaient que plus de 600 000 personnes aux États-Unis avaient reçu un diagnostic d’AVC et 250 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 1,2 million de personnes âgées de 18 ans et plus ont été diagnostiquées chaque année avec des troubles cérébraux de l’adulte aux États-Unis

L’augmentation des approbations de produits

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale sont les approbations pour l’utilisation de l’IRM cérébrale, ce qui contribue à améliorer son infrastructure.

La croissance des développements technologiques dans les appareils d’IRM à champ moyen

En outre, l’augmentation de la croissance des développements technologiques dans les appareils d’IRM à champ moyen tels que l’intelligence artificielle et les ultrasons renforcera encore la croissance du marché de l’IRM cérébrale.

En outre, les progrès de la technologie médicale, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public et le financement gouvernemental croissant sont les facteurs qui développeront le marché de l’IRM sous la pluie. D’autres facteurs tels que l’augmentation de la demande de thérapies efficaces et la sensibilisation croissante au diagnostic rapide auront un impact positif sur le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. De plus, le revenu disponible élevé, le nombre croissant de cas de crises et l’évolution du mode de vie entraîneront l’expansion du marché de l’IRM cérébrale.

Opportunités

La hausse des dépenses de santé

De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’augmentation des investissements du gouvernement et des organisations privées stimuleront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché.

En outre, le lancement de thérapies efficaces et d’essais cliniques continus offrira des opportunités bénéfiques pour le marché de l’IRM cérébrale au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, les besoins actuels non satisfaits et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale à l’avenir.

Contraintes/Défis

Cependant, le coût élevé associé à la disponibilité et au manque d’infrastructures dans les pays à faible revenu entravera le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. De plus, les risques encourus lors de l’utilisation des appareils d’IRM entraveront la croissance du marché de l’IRM cérébrale. L’absence de remède pour cette maladie neurologique et la moindre sensibilisation aux maladies génétiques et rares défieront davantage le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Portée du marché de l’IRM cérébrale en Amérique du Nord

Le marché de l’IRM cérébrale est segmenté en fonction du type de scanner, du type de machine, du trouble cérébral, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de scanneur

Faible intensité de champ (IRM <1,5 T)

Intensité de champ moyen (IRM 1,5 T à IRM 3,0 T)

Intensité de champ élevée (4T et plus)

Sur la base du type de scanner , l’intensité de champ moyenne est sous-segmentée en intensité de champ faible (<1,5 T IRM), intensité de champ moyenne (IRM 1,5 T à IRM 3,0 T) et intensité de champ élevée (4T et plus).

Type de machines

Machine IRM ouverte

Machine IRM fermée

Appareil IRM debout ou assis

Sur la base du type d’appareil, le marché nord-américain de l’IRM cérébrale est segmenté en un appareil d’IRM ouvert, un appareil d’IRM fermé et un appareil d’IRM debout ou assis.

Désordre cérébral

Tumeur au cerveau

Démence

La maladie d’Alzheimer

La maladie de Parkinson

Épilepsie et convulsions

Accident vasculaire cérébral

Sclérose en plaques

Les autres.

Sur la base des troubles cérébraux, le marché nord-américain de l’IRM cérébrale est segmenté en tumeur cérébrale, démence, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, épilepsie et convulsions, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres d’imagerie et de diagnostic

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain de l’IRM cérébrale est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie et de diagnostic, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Canal de distribution

Appels d’offres directs

Ventes au détail

