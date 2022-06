Le marché nord-américain de l’informatique de la santé devrait se développer d’ici 2022-2029 en se concentrant sur les acteurs clés – GE, Cerner, Allscripts

Aperçu du marché nord-américain des technologies de l’information pour la santé :

Le rapport d’enquête complet sur le marché de l’informatique de santé est une source d’informations vérifiée qui offre une vue télescopique des tendances, des situations, des opportunités et de l’état actuels du marché. Il estime les valeurs du TCAC en pourcentages qui indiquent la hausse ou la baisse survenant sur le marché d’un produit particulier pour la période de prévision spécifique. Le document de marché fournit un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. En outre, le rapport marketing sur les technologies de l’information pour la santé est généré en gardant à l’esprit tous les principaux aspects de l’étude de marché qui mettent l’accent sur le paysage du marché de manière compréhensible.

Avec un dévouement et une détermination du niveau suprême de résilience et des approches intégrées, le rapport d’étude de marché de l’informatique de santé est fourni afin que les meilleures opportunités de marché soient révélées et s’occupent des informations compétentes pour que l’entreprise réussisse. Ce rapport se compose de données et d’informations détaillées qui fournissent des opportunités présentes et à venir pour clarifier les investissements futurs sur le marché. Tous ces paramètres peuvent être explorés pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs.

Le marché nord-américain de l’informatique de santé devrait atteindre 211,63 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 15,67 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché informatique des soins de santé en Amérique du Nord sont le volume croissant de données sur les patients, l’augmentation du savoir-faire technologique, le volume croissant de données sur les patients et la demande de processus et de systèmes de santé rapides et efficaces. l’industrie de la santé et la demande de soins basés sur la valeur et le coût croissant de la fourniture de services de santé liés au nombre croissant d’établissements de santé et à la numérisation croissante dans l’industrie de la santé.

Le marché informatique de la santé en Amérique du Nord est segmenté en fonction des solutions et services, du type de composant, du mode de livraison, des utilisateurs finaux et de la région.

Sur la base des solutions et services, le marché nord-américain des technologies de l’information pour la santé est segmenté en solutions, services d’externalisation HCIT et autres.

Sur la base du type de composant, le marché est segmenté en logiciels et matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en fournisseurs et payeurs.

En termes d’analyse géographique, les États-Unis dominent le marché de l’informatique de santé en Amérique du Nord avec des parts importantes en raison d’installations médicales raffinées, d’une utilisation élevée des avancées technologiques, d’initiatives gouvernementales positives telles que l’introduction de programmes d’incitation EHR par Medicaid et Medicare et d’un taux élevé de patients. des niveaux de conscience couplés à des dépenses relativement avancées.

Objectifs du marché de l’informatique de santé en Amérique du Nord :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché de l’informatique de santé

2 Analyser et prévoir la taille du marché informatique de la santé, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de l’informatique de santé pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des technologies de l’information en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché des technologies de l’information pour la santé

Les principaux fabricants clés sont : Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Cerner Corporation, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., Carestream Health, Siemens Healthineers AG, Agfa-Gevaert Group, athenahealth, Inc., eClinicalWorks, GENERAL ELECTRIC, GREENWAY HEALTH, LLC. , Infor, Koninklijke Philips NV, NXGN Management, LLC, Oracle, Siilo, BigHealth, Vida Health, SWORD Health, NOVIGENIX SA, Lantum, BD ROWA, Bioaxis, Ada Health GmbH. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de l’informatique de santé dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché nord-américain des technologies de l’information pour la santé : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché de l’informatique de santé en Amérique du Nord par régions

5 Analyse du marché de l’informatique de santé en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché des technologies de l’information en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché des technologies de l’information en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des technologies de l’information en santé en Amérique du Nord

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché de l’informatique de santé en Amérique du Nord 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

