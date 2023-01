Le marché nord-américain de l’impression 3D dans le domaine de la santé devrait croître à un TCAC de 16,0 % jusqu’en 2028

Marché nord-américain de l’impression 3D pour les soins de santé (y compris un rapport de recherche récent publié dans Data Bridge Market Survey intitulé « (y compris les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est)) mettant en évidence les opportunités, l’analyse des risques et l’exploitation stratégique et tactique aide à la décision. Le marché nord-américain de l’impression 3D médicale a connu une croissance soutenue au cours des dernières années et devrait croître à un bon rythme au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 16,0 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 2 390,78 millions USD d’ici 2028. La demande pour le marché de l’impression 3D médicale a augmenté dans les pays développés et en développement. La raison en est l’émergence du COVID-19 et le besoin accru de dispositifs médicaux.

Aperçu du marché:

L’impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, est une méthode additive couche par couche permettant de transformer des fichiers numériques tridimensionnels en dispositifs et produits médicaux réels et personnalisés. Les packages de conception assistée par ordinateur (CAO) sont créés à l’aide d’un logiciel d’impression 3D à l’aide d’un scanner 3D, d’un appareil photo numérique ou d’un logiciel de modélisation 3D. Les modèles 3D développés en CAO peuvent être mis à jour, modifiés et vérifiés avant l’impression des objets.

L’augmentation des événements indésirables orthopédiques et dentaires devrait propulser la croissance du marché de l’impression 3D médicale. Le coût élevé de l’impression 3D devrait freiner la croissance du marché de l’impression 3D médicale. Les initiatives stratégiques des principaux acteurs du marché devraient offrir d’excellentes opportunités pour la croissance du marché de l’impression 3D médicale. Le manque de professionnels qualifiés devrait remettre en question la croissance du marché de l’impression 3D médicale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain de l’impression 3D dans le domaine de la santé comprennent :

Carbon, Inc., Stratasys Ltd., 3D Systems, Inc., Organavo Holdings Inc., CELLINK GLOBAL, EOS, ENVISIONTEC, INC., Materialise, Renishaw plc, SLM Solutions, FIT AG, Prodways Technologies (Prodways Group의 자회사) , Advanced Solutions Life Sciences, LLC et Wacker Chemie AG.

indice:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Prévisions du marché nord-américain de l’impression 3D dans le secteur de la santé

Partie 04 : Taille du marché nord-américain de l’impression 3D dans le secteur de la santé

Partie 05 : Segmentation du marché nord-américain de l’impression 3D médicale par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Géographique

Environnement Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Le paysage des fournisseurs

