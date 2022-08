Le marché nord-américain de l’externalisation des affaires réglementaires IVD enregistrera la croissance la plus élevée de 779 587,15 millions USD d’ici 2029: analysé par taille, part, nouvelles opportunités, applications, tendances, principaux moteurs et perspectives de croissance future

Le rapport d'étude de marché sur l'externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord est structuré grâce aux efforts méticuleux d'une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d'analystes, de chercheurs, d'experts du secteur et de prévisionnistes. Ce rapport de marché offre également un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l'analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

De plus, les données d’étude de marché du rapport fiable sur le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les principaux domaines couverts par le rapport sont la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Ce rapport d’étude de marché fournit également la liste des principaux concurrents ainsi que les informations stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie de l’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord. Pour une entreprise en plein essor, il est tout à fait nécessaire de se familiariser avec les demandes, les préférences, les attitudes et les goûts variés des consommateurs concernant le produit en question.

Le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 779 587,15 mille USD d’ici 2029.

Les produits de diagnostic in vitro sont des réactifs, des dispositifs et des systèmes utilisés pour diagnostiquer une maladie ou d’autres affections, notamment pour déterminer son état de santé afin de guérir, d’atténuer, de traiter ou de prévenir une maladie. Ces produits sont destinés à être utilisés pour la collecte, la préparation et l’examen d’échantillons corporels humains. Les affaires réglementaires jouent un rôle crucial dans l’industrie des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) et des dispositifs médicaux. Les prestations d’externalisation des affaires réglementaires consistent en la rédaction médicale et la publication de la documentation réglementaire par des professionnels qui contribuent à la production de documents de qualité pour les projets de recherche clinique. La demande d’externalisation des services réglementaires augmente considérablement dans les études cliniques menées dans les économies émergentes, offrant une plate-forme saine pour la croissance de cette industrie.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sont le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD sont Freyr Solutions, AXSource, LORENZ Life Sciences Group, PPD Inc. (une filiale de Thremofisher Scientific Inc.), Promedica International, une société californienne, Assent Compliance Inc. , MakroCare, EMERGO, ICON, Parexel International Corporation, CRITERIUM, INC., Groupe ProductLife SA, Propharma Group, VCLS, Labcorp Drug Development, WuXi AppTec, Charles River Laboratories, Genpact, Medpace, Regulatory Compliance Associates Inc., RQM+, Saraca Solutions Private Limited, PBC BioMed, Dor Pharmaceutical Services, Qserve, mdiConsultants, Inc. entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché et taille du marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord

Le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord est segmenté en sept segments notables qui sont basés sur les services, l’indication, le mode de déploiement, la taille de l’organisation, le stade, la classe et l’utilisateur final.

Sur la base des services, le marché nord-américain de l’externalisation des affaires réglementaires IVD est segmenté en rédaction et soumissions réglementaires, demandes d’enregistrement réglementaire et d’essais cliniques, conseil en réglementation, représentation juridique, services de gestion de données, services de fabrication et de contrôle de produits chimiques (CMC), etc. . En 2022, la rédaction et les soumissions réglementaires devraient dominer le marché, car l’industrie réagit à plusieurs développements généralisés, qui ont déclenché des innovations et une expansion des technologies IVD. Ces tendances à grande échelle incluent une population vieillissante, une augmentation de la fréquence des maladies infectieuses, l’influence des grands innovateurs technologiques et l’acceptation des soins personnalisés, ainsi que le désir de facilité d’utilisation.

Sur la base de l’indication, le marché nord-américain de l’externalisation des affaires réglementaires IVD est segmenté en oncologie, neurologie, cardiologie, chimie clinique et immunoessais, médecine de précision, maladies infectieuses, diabète, tests génétiques, VIH / sida, hématologie, tests de médicaments / pharmacogénomique, transfusion sanguine, point de service et autres. En 2022, le segment de l’oncologie devrait dominer car il améliore la prévisibilité du processus de développement de médicaments oncologiques et devient un outil utile pour les oncologues lorsqu’ils décident d’un plan de traitement pour un patient

Sur la base du mode de déploiement, le marché nord-américain de l’externalisation des affaires réglementaires IVD est segmenté en cloud et sur site. En 2022, le segment du cloud devrait dominer car il La technologie de cloud computing dans la réglementation IVD offre une infrastructure stable avec une sortie maximale aux entreprises de négoce de systèmes IVD en raison de ses propriétés rentables et flexibles en termes de solution.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché nord-américain de l’externalisation des affaires réglementaires IVD est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. En 2022, le segment des grandes entreprises devrait dominer en raison de son implication dans le portefeuille de technologies et de services de haute qualité liés à la réglementation IVD.

Sur la base du stade, le marché nord-américain de l’externalisation des affaires réglementaires IVD est segmenté en clinique, préclinique et PMA (autorisation post-commercialisation). En 2022, le segment clinique devrait dominer le marché car les essais cliniques nécessitent l’autorisation des autorités, chaque résultat doit être déposé et soigneusement enregistré avant les soumissions, les services d’affaires réglementaires sont très demandés dans ce domaine.

Sur la base de la classe, le marché nord-américain de l’externalisation des affaires réglementaires IVD est segmenté en classe I, classe II et classe III. En 2022, le segment de classe I devrait dominer le marché car il ne comporte aucun risque pour la santé publique ou un faible risque personnel avec les réglementations les plus faibles. Ceux-ci sont très demandés et 47% des dispositifs médicaux entrent dans cette catégorie.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain de l’externalisation des affaires réglementaires IVD est segmenté en sociétés pharmaceutiques, sociétés de dispositifs médicaux, sociétés de biotechnologie et autres. En 2022, les entreprises de dispositifs médicaux devraient dominer le marché en émergeant dans divers services et normes technologiques efficaces.

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et les aperçus du marché du marché Externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord?

Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché Externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants sur le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord ? Quelles sont les opportunités et menaces du marché d’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché d’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord? Quels sont les principaux facteurs qui animent l’industrie mondiale de l’externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord? Quels sont les meilleurs acteurs du secteur Externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché Externalisation des affaires réglementaires IVD en Amérique du Nord ?

