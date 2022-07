Le marché nord-américain de l’Ethernet à paire unique devrait croître à un TCAC de 9,8 % pour atteindre 1 305,27 millions de dollars américains de 2022 à 2028

Selon une nouvelle étude de marché sur « Le marché nord-américain de l’Ethernet à paire unique jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse et prévisions régionales par type et application », il devrait atteindre 1 305,27 millions de dollars US d’ici 2028 contre 676,89 millions de dollars US en 2021. On estime que le marché croîtra à un TCAC de 9,8 % de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché de l’Ethernet à paire unique en Amérique du Nord ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La demande croissante d’IIoT dans l’automatisation industrielle et la demande croissante des industries manufacturières sont le principal facteur de croissance du marché nord-américain de l’Ethernet à paire unique. Cependant, les lacunes de l’Ethernet créent des obstacles qui entravent la croissance du marché de l’Ethernet à paire unique en Amérique du Nord.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/BMIRE00025272

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Appareils analogiques, Inc.

Belden inc.

Groupe technologique HARTING

Groupe LAPP

LEONI SA

Contactez Phénix

Siémon

TE Connectivité Corporation

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Segmentation du marché de l’Ethernet à paire unique en Amérique du Nord

par type

Composants d’infrastructure et d’appareil

Logiciels et services

Application

Robotique et automatisation

Machinerie

Énergie

Automobile et transport

Les autres

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/BMIRE00025272

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@businessmarketinsights.com

Téléphone : +16467917070