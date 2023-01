Le marché nord-américain de l’emballage en carton ondulé résistant affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

Marché de l’emballage en carton ondulé robuste en Amérique du Nord par type de produit (boîtes standard, octabins , bacs à légumes, transporteurs de grandes charges (GLTS), transporteurs modulaires de petites charges (KLT), boîtes-palettes, présentoirs pop, autres), type de panneau (panneau à paroi simple, Panneau à double paroi, panneau à triple paroi, autres), capacité (jusqu’à 100 lb, 100-300 lb et au-dessus de 300 lb), type d’impression (imprimé, non imprimé), taille (0-10 pouces, 10-20 pouces, 20-30 pouces, au-dessus de 30 pouces) Utilisateur final (aliments et boissons, produits chimiques et pétrochimiques , carton ondulé résistant, électricité et électronique, soins à domicile, automobile, verrerie et céramique, soins de santé, pétrole et gaz, industrie et autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les boîtes en carton ondulé robustes sont des matériaux durables qui offrent une protection supérieure pour les marchandises volumineuses et permettent un transport longue distance en toute sécurité. L’emballage en carton ondulé à usage intensif protège l’électronique grand public, les pièces de rechange automobiles, les produits semi-finis, les produits finis et les produits en vrac pendant le transport, le stockage et la manutention. Il s’agit d’un matériau d’emballage facile à assembler et à éliminer.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages en carton ondulé à usage intensif était évalué à 5708,91 millions en 2027 et devrait atteindre la valeur de 9307,21 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Les boîtes en carton ondulé à usage intensif sont un type de boîte d’emballage conçu pour répondre aux différents besoins de l’industrie de la logistique lors de l’expédition de produits sur de longues distances. Ces conteneurs sont couramment utilisés comme conteneurs maritimes. Ils sont fabriqués en carton ondulé et se déclinent en trois qualités différentes en fonction de leur résistance : carton ondulé à simple, double et triple paroi.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (boîtes standard, octabins, bacs à légumes, porte-charges volumineuses (GLTS), porte-charges modulaires pour petites charges (KLT), caisses-palettes, présentoirs pop, autres), type de panneau (panneau à paroi simple, panneau à double paroi, panneau à triple paroi, autres ), capacité (jusqu’à 100 lb, 100-300 lb et au-dessus de 300 lb), type d’impression (imprimé, non imprimé), taille (0-10 pouces, 10-20 pouces, 20-30 pouces, au-dessus de 30 pouces) Utilisateur final (aliments et boissons, produits chimiques et pétrochimiques, carton ondulé résistant, électricité et électronique, soins à domicile, automobile, verrerie et céramique, soins de santé, pétrole et gaz, industrie et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique Acteurs du marché couverts Amcor plc (Australie), Dow (États-Unis), Bemis Company, Inc. (États-Unis), Westrock Company (États-Unis), Sealed Air Corporation (États-Unis), DS Smith (Royaume-Uni), Huhtamaki Oyj (Finlande), Berry Plastic Corporation (États-Unis ), Ball Corporation (États-Unis), Genpak, LLC (États-Unis), Union packaging (États-Unis), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Tetra Pak International SA (Suisse), Coesia SpA (Italie) Opportunités L’industrialisation croissante de la région agit comme un facteur important

Les économies émergentes des pays en développement devraient jouer un rôle important

Avancées technologiques dans le développement d’emballages en carton ondulé résistants efficaces et respectueux de l’environnement

Dynamique du marché de l’emballage en carton ondulé à usage intensif

Conducteurs

Importation et exportation croissantes dans le monde

L’industrie mondiale de la logistique devrait croître rapidement à mesure que les pays augmentent leurs activités d’exportation et d’importation. L’évolution du secteur de la logistique augmente la demande de produits d’emballage durables et réutilisables capables de supporter de lourdes charges. Des boîtes en carton ondulé robustes sont créées pour répondre aux besoins variés de l’industrie de la logistique lors de l’expédition de produits sur de longues distances. La capacité de se plier, de se débarrasser facilement et d’absorber les chocs pendant le transport devrait être le principal facteur de croissance du marché des boîtes en carton ondulé à usage intensif.

Adoption croissante de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement

Avec l’augmentation rapide de la demande mondiale de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement, les boîtes en carton ondulé robustes en matériaux recyclés sont devenues la solution idéale pour l’emballage de la plupart des produits dans les secteurs des biens de consommation, de l’automobile, des produits chimiques et d’autres industries. L’intolérance accrue au plastique devrait stimuler la demande du marché pour des boîtes en carton ondulé durables et renouvelables . L’utilisation de ressources recyclées dans la fabrication devrait réduire la consommation d’énergie et le coût global des boîtes en carton ondulé à usage intensif. On estime que les matériaux recyclés représentent environ 75 % du marché total des boîtes en carton ondulé à usage intensif.

Occasion

Les économies émergentes des pays en développement devraient jouer un rôle important dans la croissance du marché des boîtes en carton ondulé lourd, car tous les matériaux industriels et pièces de machines nécessitent un emballage approprié pour une livraison sûre des produits. L’industrialisation présente une opportunité de croissance importante pour les boîtes en carton ondulé à usage intensif. marché. En raison de l’industrialisation, la production de biens augmente et, par conséquent, la demande de boîtes en carton ondulé à usage intensif augmente également. L’Inde et la Chine sont les économies les plus dynamiques de l’APEJ.

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché de l'emballage en carton ondulé en Amérique du Nord en examinant de manière exhaustive leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché des emballages en carton ondulé à usage intensif en Amérique du Nord. Pour analyser le marché en se basant totalement sur un certain nombre de facteurs – analyse des frais , analyse de la chaîne de subventions , évaluation de la pression du porteur 5 , etc.



fournir une évaluation spécifique de la forme du marché des emballages en carton ondulé en Amérique du Nord ainsi que des prévisions sur un certain nombre de segments et sous-segments du marché mondial. – Fournir une évaluation du marché aux États -Unis avec une admiration pour la dimension du marché moderne et les perspectives d'avenir. – Fournir une évaluation de niveau américain du marché pour la phase par application , type de produit et sous-segments.





– Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché avec admiration à 4 zones géographiques principales et à leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. – Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les caractéristiques sur le marché mondial.



