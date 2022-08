Le marché nord-américain de l’automatisation de la pharmacie devrait atteindre 3,6 milliards de dollars, enregistrant un TCAC de 8,40 % au cours des prévisions jusqu’en 2029

L’utilisation de technologies mécanisées pour numériser les procédures de flux de travail médicaux et de soins de santé est connue sous le nom d’automatisation pharmaceutique. Ces systèmes aident à automatiser les tâches de routine et à réduire l’interaction humaine en exécutant diverses fonctions. Le mélange de liquides et de poudres pour la préparation, le comptage des médicaments, la maintenance de la base de données clients et la gestion des stocks ne sont que quelques-unes des responsabilités. Ils contribuent également à réduire les erreurs dans le conditionnement et la distribution des produits pharmaceutiques. En outre, l’automatisation des pharmacies suit les stupéfiants et autres produits pharmaceutiques réglementés, suit les modèles d’utilisation et garantit une efficacité opérationnelle optimale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies était évalué à 1,87 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 3,6 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,40 % sur la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché sélectionné par le L’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Conducteurs

Creciente necesidad de minimizar los errores de medicación

La creciente necesidad de minimizar los errores de medicación es un factor importante que impulsa la tasa de crecimiento del mercado de automatización de farmacias. Los errores de medicación y dispensación son dos de las razones más comunes de reingresos hospitalarios en todo el mundo. Un error de medicación puede deberse a varias cosas, incluida la comunicación inadecuada de la orden entre el médico y el farmacéutico, los procedimientos de almacenamiento inseguros en la farmacia y la confusión causada por el uso de etiquetas similares. Una de las formas más efectivas de reducir estos errores es utilizar sistemas automatizados.

Aumentar la inversión en infraestructura sanitaria

Otro factor importante que influye en la tasa de crecimiento del mercado de automatización de farmacias es el aumento del gasto en atención médica que ayuda a mejorar su infraestructura.

Además, la descentralización de las farmacias ampliará el mercado de automatización de farmacias. Además, los altos ingresos disponibles y el aumento del costo laboral darán como resultado la expansión del mercado de automatización de farmacias. Junto con esto, el aumento de la población geriátrica y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas mejorarán la tasa de crecimiento del mercado.

Oportunidades

Aumentar la conciencia entre los farmacéuticos

Además, el crecimiento del mercado se ve impulsado por la creciente concienciación entre los farmacéuticos. Esto brindará oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de automatización de farmacias. Debido al aumento de la carga de pacientes, los farmacéuticos han visto un aumento en los errores de medicación y la expansión de los tiempos de espera de los pacientes como resultado de los antiguos métodos de operación dentro de las farmacias. Los profesionales de la salud son cada vez más conscientes de los errores de medicamentos y los resultados adversos, y sus preocupaciones aumentan.

Además, el aumento de la inversión para el desarrollo de tecnologías avanzadas y un aumento en la cantidad de mercados emergentes brindarán oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de automatización de farmacias durante el período de pronóstico.

Alcance del mercado de automatización de farmacia de América del Norte

El mercado de automatización de farmacias está segmentado según el producto base, el tipo de farmacia, el tamaño de la farmacia, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Sistemas

Software

Servicios

Según el producto, el mercado de automatización de farmacias se segmenta en sistemas, software y servicios.

Tipo de farmacia

Independiente

Cadena

Federal

Según el tipo de farmacia, el mercado de automatización de farmacias se segmenta en independiente, cadena y federal.

Tamaño de la farmacia

Farmacia de Gran Tamaño

Farmacia Mediana

Farmacia de Pequeño Tamaño

Según el tamaño de la farmacia, el mercado de automatización de farmacias se segmenta en farmacias de gran tamaño, farmacias de tamaño mediano y farmacias de tamaño pequeño.

Solicitud

Dispensación y envasado de medicamentos

Almacenamiento de drogas

La gestión del inventario

Según la aplicación, el mercado de automatización de farmacias se segmenta en dispensación y envasado de medicamentos, almacenamiento de medicamentos y gestión de inventario.

Usuario final

Farmacias para pacientes hospitalizados

Farmacias ambulatorias

Farmacias Minoristas

Farmacias en línea

Farmacias de pedidos por correo/surtido central

Organizaciones de administración de beneficios de farmacia

Otros

Sobre la base del usuario final, el mercado de automatización de farmacias está segmentado en farmacias para pacientes hospitalizados, farmacias para pacientes ambulatorios, farmacias minoristas, farmacias en línea, farmacias centrales de pedidos por correo/surtir, organizaciones de administración de beneficios farmacéuticos y otros.

Canal de distribución

Licitación Directa

Distribuidor de terceros

Análisis/perspectivas regionales del mercado de automatización de farmacias de América del Norte

Se analiza el mercado de automatización de farmacias y se proporcionan perspectivas y tendencias del tamaño del mercado por país, producto, tipo de farmacia, tamaño de farmacia, aplicación, usuario final y canal de distribución, como se mencionó anteriormente. Los países cubiertos en el informe de mercado de automatización de farmacias de América del Norte son EE. UU., Canadá y México.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de las marcas de América del Norte y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales, mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de automatización de farmacia de América del Norte

El panorama competitivo del mercado de Automatización de farmacias proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en América del Norte, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, ancho y amplitud del producto, dominio de la aplicación. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de automatización de farmacias.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de automatización de farmacias de América del Norte son:

Talyst, LLC (EE. UU.)

KUKA AG (Alemania)

Corporación Cerner (EE. UU.)

ARxIUM (EE. UU.)

OMNICELL, INC. (EE. UU.)

Capsa Healthcare (Estados Unidos)

Parata Systems, LLC (EE. UU.)

ScriptPro LLC (EE. UU.)

RxSafe, LLC. (A NOSOTROS)

RxMedic Systems, Inc (EE. UU.)

MedAvail Technologies, Inc. (Canadá)

Asteres Inc. (EE. UU.)

PerceptiMed, Inc. (EE. UU.)

Guión completo (Canadá)

Corporación McKesson (EE. UU.)

Asociados de innovación (EE. UU.)

AmerisourceBergen Corporation (EE. UU.)

UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC (EE. UU.)

Corporación Takazono (EE. UU.)

TOSHO co., Inc. (Japón)

Intercambio mundial de atención médica, LLC. (A NOSOTROS)

Synergy Medical (EE. UU.)

Yuyama (Japón)

Tecnología E-HEALTH (Francia)

Genesis Automation LTD (EE. UU.)

Grifols, SA (España)

BD (EE. UU.)

Baxter (Estados Unidos)

