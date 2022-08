Le marché nord-américain de l’anesthésie et des appareils respiratoires en croissance pour afficher un TCAC remarquable de 7,75 % d’ici 2028, principaux moteurs, taille, part, tendances, croissance et analyse des opportunités

Le marché de l’anesthésie et des appareils respiratoires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 7,75 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les appareils d’anesthésie et respiratoires font référence aux appareils qui fournissent essentiellement un approvisionnement continu en gaz médicaux pendant les interventions chirurgicales, tels que l’oxygène et l’oxyde nitreux pour la douleur, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le contrôle de la respiration, le flux sanguin et les appareils respiratoires sont axés sur le traitement, l’évaluation, le diagnostic, le contrôle, la gestion et les soins des patients souffrant de telles maladies respiratoires aiguës et chroniques.

L’augmentation du nombre de personnes gériatriques et l’augmentation de l’incidence des maladies respiratoires sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché de l’anesthésie et des appareils respiratoires. De plus, l’augmentation du nombre de personnes âgées dans cette région, l’augmentation de la fréquence des maladies respiratoires et les progrès technologiques dans la surveillance de l’anesthésie augmentent également la croissance globale du marché. Cependant, les dommages causés aux prématurés par les appareils respiratoires et le coût plus élevé des équipements devraient entraver la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain de l’anesthésie et des appareils respiratoires sont Baxter, BD, B. Braun Melsungen AG, Pfizer Inc., Ambu A/S., Cardinal Health, Smith+Nephew, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. ., Ltd., PerkinElmer Inc., Medline Industries, Inc., Masimo., KCWW, GENERAL ELECTRIC, Koninklijke Philips NV, SCHILLER, Drägerwerk AG & Co. KGaA, NIHON KOHDEN CORPORATION, Medtronic et Westmed, Inc., entre autres .

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et les aperçus du marché du marché Anesthésie et appareils respiratoires en Amérique du Nord?

Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché Anesthésie et appareils respiratoires en Amérique du Nord? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché nord-américain Anesthésie et appareils respiratoires ? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de l’anesthésie et des appareils respiratoires en Amérique du Nord auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché de l’anesthésie et des appareils respiratoires en Amérique du Nord? Quels sont les principaux facteurs qui animent l’industrie mondiale de l’anesthésie et des appareils respiratoires en Amérique du Nord ? Quels sont les meilleurs acteurs du secteur Anesthésie et appareils respiratoires en Amérique du Nord? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché Amérique du Nord Appareils d’anesthésie et respiratoires ?

