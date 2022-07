Le marché nord-américain de l’analyse de l’énergie et des services publics générera de nouvelles opportunités de croissance d’ici 2027

La dernière documentation de recherche intitulée « Marché de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord » est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord 2020, ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille. , Partage, demande et distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché de l’analyse de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

En raison de l’avènement croissant des compteurs intelligents, des capteurs intelligents et des technologies basées sur l’IdO, l’industrie de l’énergie et des services publics a connu une transformation majeure, en particulier en termes de génération de données. Cette transformation a encore entraîné la mise en œuvre de solutions analytiques pour les données générées par les réseaux de distribution, les puits de pétrole, les centrales électriques et les secteurs de production d’énergie. Avec l’aide de ces solutions analytiques, les générations distribuées ont acquis la capacité de tirer des informations significatives qui peuvent être utilisées dans la prise de décision opérationnelle. De plus, l’analyse dans l’industrie de l’énergie et des services publics fournit une connaissance sans précédent des écarts de demande et d’approvisionnement en temps réel, de l’utilisation des actifs et des temps d’arrêt.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative –https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW00490

Voici les principaux fabricants nord-américains d’analyse de l’énergie et des services publics –

• Atos SE

• BUILDINGIQ, INC.

• CAPGEMINI SE

• IBM Corporation

• Infosys Ltd.

• Oracle Corporation

• SAP SE

• Institut SAS Inc.

• WegoWise, Inc.

• Wipro limitée

Segmentation du marché nord-américain de l’énergie et de l’analyse des services publics :

Marché de l’analyse de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord – Type

• Solutions

• Prestations de service

Marché de l’analyse de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord – Service

• Services professionnels

• Services gérés

Marché de l’analyse de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord – Modèle de déploiement

• Sur site

• Nuage

• Hybride

Le rapport North America Energy and Utility Analytics propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Table des matières

Rapport de recherche sur l’analyse de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord 2020-2027

Chapitre 1 Impact économique sur l’industrie

Chapitre 2 Aperçu de l’analyse de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord

Chapitre 3 Analyse du marché par application

Chapitre 4 Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 5 Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production, revenus (valeur) par région

Chapitre 7 Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 8 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 9 Prévisions d’analyse de l’énergie et des services publics en Amérique du Nord

Chapitre 10 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 11 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 12 Analyse des facteurs d’effet de marché

