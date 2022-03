Le marché nord-américain de la sécurité des frontières verra une augmentation financière majeure dans la durée prévue de 2021 à 2028 avec les principaux acteurs clés comme Elbit Systems Ltd., FLIR Systems Inc, Israel Aerospace Industries Ltd

Une analyse approfondie de « l’industrie de la sécurité des frontières en Amérique du Nord » sur la stratégie de marché, la part de l’industrie, les facteurs de croissance, les revenus, les opportunités, la demande et les prévisions. Il aide à identifier chacun des obstacles importants à la croissance, en plus d’identifier les tendances du marché de la sécurité des frontières.

Marché de la sécurité des frontières en Amérique du Nord – Entreprises mentionnées:

BAE Systems plc, Elbit Systems Ltd., FLIR Systems Inc, Israel Aerospace Industries Ltd., Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, SaaB AB, Safran, Thales Group

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ FRONTALIERE EN AMÉRIQUE DU NORD

Marché de la sécurité des frontières en Amérique du Nord – Par environnement

Sol

Aérien

Sous-marin

Marché de la sécurité des frontières en Amérique du Nord – Par système

Véhicules sans pilote

Systèmes radars

Systèmes de commandement et de contrôle (C2)

Systèmes de communication sans fil à large bande

Systèmes de caméra

Systèmes de détection d’intrusion périmétrique

Systèmes laser

Systèmes biométriques

Les autres

Aperçu et dynamique du marché

Le marché de la sécurité des frontières en Amérique du Nord devrait passer de 16 562,82 millions de dollars américains en 2021 à 21 532,10 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,8 % de 2021 à 2028. Développement d’un système d’arme laser pour les avions de combat ; Les systèmes d’armes laser sont de plus en plus demandés par des pays tels que les États-Unis, qui détiennent une puissance militaire élevée dans le monde. Le développement croissant de systèmes d’armes avancés et l’adoption croissante de drones ou de véhicules sans pilote pour les opérations militaires créent une énorme demande d’armes défensives avancées. Plusieurs drones et armes avancées causent de graves dommages, ce qui entraîne une augmentation de la demande de systèmes d’armes laser de haute précision. Les investissements croissants de divers pays et les activités de R&D intensives menées par les acteurs du marché créent de nouvelles opportunités pour la croissance du système laser pour une sécurité accrue des frontières. Par exemple, l’initiative américaine SHiELD (self-protect high-energy laser demonstrator) ouvre un nouveau domaine d’application pour les systèmes d’armes laser. Lockheed Martin a développé un système d’arme laser pour les avions de chasse, apportant ainsi un nouveau niveau d’avancement pour les combattants. Les armes laser des avions de chasse associent la capacité d’abattre des missiles en vol et d’obtenir un avantage sur les adversaires. Cela soutient la croissance du marché de la sécurité des frontières

Questions clés auxquelles répond ce rapport :

1 Comment le marché de la sécurité des frontières s’est-il comporté jusqu’à présent et comment connaîtra-t-il une croissance dans les années à venir ?

2 Quelle sera la taille du marché en 2028 ?

3 Quelles sont les principales caractéristiques du marché Sécurité des frontières?

4 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

5 Quelle est la structure de l’industrie de la sécurité des frontières et qui en sont les principaux acteurs ?

6 Quelles sont les perspectives de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

7 Quelles sont les marges bénéficiaires de l’activité Border Security ?

