Le marché nord-américain de la radiographie industrielle s’épanouit à un TCAC de 7,3 % de 2021 à 2028

Le marché de la radiographie industrielle en Amérique du Nord devrait passer de 209,43 millions de dollars US en 2021 à 342,26 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 7,3 % de 2021 à 2028.

Le marché de la radiographie industrielle en Amérique du Nord comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. L’Amérique du Nord est encline à adopter des technologies modernes dans toutes les industries en raison de politiques gouvernementales favorables et d’une perspective positive pour les technologies de pointe. L’Amérique du Nord possède la plus grande industrie aérospatiale au monde en raison de la présence de constructeurs d’avions militaires et commerciaux et de fournisseurs de services MRO.

Opération MRO en croissance ; Depuis quelques années, l’essor de l’industrie aéronautique stimule la demande de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des aéronefs. Quelques-unes des entreprises MRO d’avions sont Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), Chine ; Maintenance MTU ; et ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. Les dépenses énormes en infrastructures aéronautiques, la croissance économique et l’augmentation du nombre de passagers sont parmi les facteurs qui propulsent l’adoption des services MRO d’avions.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Anritsu

• Groupe Comète

• Société Fujifilm

• GENERAL ELECTRIC

• METTLER TOLEDO

• Nikon Corporation

• SOCIÉTÉ SHIMADZU

• ZEISS International

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE EN AMÉRIQUE DU NORD

Marché de la radiographie industrielle en Amérique du Nord, par technique

• Radiographie sur film

• Radiographie numérique

Marché de la radiographie industrielle en Amérique du Nord, par industrie de l’utilisateur final

• Fabrication

• Aérospatiale

• Automobile et transport

• La production d’énergie

• Pétrochimie et gaz

• Autres

Raisons d’acheter le rapport

1. Comprendre le paysage du marché de la radiographie industrielle en Amérique du Nord et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un fort rendement

2. Gardez une longueur d’avance en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché nord-américain de la radiographie industrielle

3. Planifier efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché de la radiographie industrielle en Amérique du Nord en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

4. Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché de la radiographie industrielle en Amérique du Nord

5. Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2021 à 2028 dans la région de l’Amérique du Nord.

