Le marché nord-américain de la pomme de terre surgelée devrait connaître un énorme développement d’ici 2027 | Bart’s Potato Company, Aviko B.V., Agristo NV, Lamb Weston Holdings Inc., McCain Foods Limited

Le « marché de la pomme de terre surgelée en Amérique du Nord » devrait passer de 20 651,92 millions de dollars américains en 2019 à 28 165,19 millions de dollars américains d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,1 % de 2020 à 2027. Les pommes de terre surgelées sont l’un des principaux produits alimentaires de base et sont consommées sous forme de pommes de terre fraîches ou de pommes de terre transformées. C’est l’une des cultures les plus consommées. L’un des principaux types de pommes de terre transformées est la pomme de terre surgelée, qui est très pratique et flexible en ce qui concerne le temps de préparation. La pomme de terre congelée contient différentes vitamines et nutriments sous forme naturelle conservée et a une longue durée de conservation. La pomme de terre congelée contient de la vitamine B6, des fibres, du magnésium et des antioxydants. La pomme de terre congelée est essentiellement fabriquée à partir de la transformation de la pomme de terre fraîche à l’aide de machines avancées à très basse température.

Le rapport sur le marché de la pomme de terre surgelée en Amérique du Nord fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché de la pomme de terre surgelée en Amérique du Nord pour offrir des informations utiles et le scénario actuel de fabrication. bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360º du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur régional de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché de la pomme de terre surgelée en Amérique du Nord en comprenant les approches de croissance stratégique.

Segmentation du marché des pommes de terre surgelées en Amérique du Nord :

Marché de la pomme de terre surgelée en Amérique du Nord, par produit

French Fries

Hash Brown

Shaped

Mashed

Battered/Cooked

Topped/Stuffed

Others

Marché de la pomme de terre surgelée en Amérique du Nord, par utilisateur final

Residential

Commercial

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché de la pomme de terre surgelée en Amérique du Nord. Le rapport se concentre également sur l’analyse exhaustive des ravageurs et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

