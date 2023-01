Le marché nord-américain de la mobilité en tant que service devrait croître à un TCAC de 32,5 % à l’échelle mondiale d’ici 2029. Taille, part, taux de croissance de l’industrie, demande et prévisions de revenus

Les tendances du marché de la téléphonie mobile en tant que service en Amérique du Nord sont pertinentes pour le marché mondial de l’industrie. Lignes de production développées à des fins de recherche et d’échelle, augmentation continue des coûts d’exploitation pour les fabricants, intensification de l’attention et tendances clés liées au marché nord-américain de la mobilité en tant que service. Cependant, l’inclinaison croissante vers le marché nord-américain de la mobilité en tant que service en tant qu’option viable à coût élevé devrait quelque peu entraver la croissance du marché mondial.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la mobilité en tant que service en Amérique du Nord :

Moovit (une filiale d’Intel Corporation), UbiGo Innovation AB, MaaS Global Oy, SkedGo Pty Ltd, moovel Group GmbH (une filiale de Daimler AG), Inc., Communauto Inc., Cubic Corporation, Transit Systems Innovation SE, BlaBlaCar, Pékin Xiaoju Technology Co., Ltd., Lyft, Inc., Uber Technologies, Inc., Curb Mobility, GREENLINES TECHNOLOGY INC., EasyMile, Ridecell, Inc., Zoox, Inc. (filiale d’Amazon.com, Inc.)

Le rapport étudie en outre l’état du développement du marché et la tendance future du marché mondial des services mobiles en Amérique du Nord. Il divise également le segment de marché de la mobilité en tant que service en Amérique du Nord par type et application pour étudier et révéler de manière approfondie l’aperçu et les perspectives du marché.

En fonction du type de service, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en covoiturage, partage de bus, trains, covoiturage, partage de vélos, véhicules autonomes, etc. Le VTC captera une plus grande part du marché de la mobilité en tant que service d’ici 2021 en raison de la demande accrue de services de VTC en raison de l’augmentation des options de réservation et des niveaux de confort.

Basé sur la solution, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en solutions de navigation, solutions de billetterie, plates-formes technologiques, services d’assurance, fournisseurs de connectivité télécom et moteurs de paiement. La catégorie des solutions de navigation représentait la plus grande taille du marché en 2021 en raison de la demande accrue de solutions de navigation, de l’importance accrue de la sécurité des passagers et de l’intérêt accru pour la réduction du temps de trajet.

Basé sur le type de transport, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en public et privé. En 2021, le secteur public représentait la plus grande taille de marché en raison de la demande croissante de services de mobilité due à l’augmentation du trafic automobile.

En fonction du type de véhicule, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en véhicules à quatre roues, bus, trains et micromobilité. Les véhicules à quatre roues représentaient la plus grande part de marché en 2021, principalement en raison de la demande croissante de services de mobilité due à l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport.

Basé sur la plate-forme d’application, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en iOS, Android et autres. La catégorie Android représentait la plus grande taille de marché en 2021 en raison de la demande croissante de services mobiles d’applications Android en raison de la pénétration croissante d’Internet et de l’utilisation mobile croissante dans les pays en développement.

Le marché de la mobilité en tant que service est segmenté par type de demande dans la connectivité du premier et du dernier kilomètre, les trajets quotidiens hors pointe et postés, les trajets quotidiens, les déplacements vers l’aéroport ou la gare de transit et les déplacements interurbains. En 2021, la catégorie des voyages interurbains captera une plus grande part de marché en raison de l’augmentation du trafic automobile et de la demande accrue de services de mobilité.

Selon la taille de l’organisation, le marché des services mobiles est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, les grandes entreprises s’emparent d’une plus grande part de marché et entrent dans l’industrie des transports alors que les principaux géants de la technologie investissent davantage dans l’autopartage et les infrastructures de transport.

Sur la base de critères d’utilisation, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en usage professionnel et usage personnel. En 2021, la catégorie commerciale représentait une part de marché plus importante en raison de la demande croissante d’options sûres, efficaces et économiques pour le transport de marchandises et de matériaux.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Nos analystes de recherche peuvent vous aider à obtenir des détails personnalisés pour vos rapports, que vous pouvez modifier en fonction de régions, d’applications ou de détails statistiques spécifiques. De plus, nous serons toujours heureux d’utiliser vos données pour effectuer des études de triangulation, ce qui rendra notre étude de marché plus complète de votre point de vue.

Points clés couverts par la TOC :

Aperçu du marché: Il se compose de six sections, de la portée de l’étude, des principaux fabricants couverts, de la tranche de marché par type, du segment North America Mobility as a Service par application, des objectifs de l’étude et des années considérées.

Contexte du marché : Ici, les opposés du marché mondial de la téléphonie mobile en Amérique du Nord sont disséqués par la valeur, les revenus, la part du commerce et de l’organisation, le taux du marché, l’environnement intense et les derniers modèles, consolidations et développements. , pour acquérir et faire partie d’organisations de premier plan dans l’industrie.

Profils des fabricants : Ici, les principaux acteurs du marché mondial de la mobilité en Amérique du Nord en tant que service sont considérés sur la base de la zone commerciale, des principaux articles, du bénéfice net, des revenus, des coûts et de la production.

État du marché et perspectives par régions : dans cette section, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la production, la proportion de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché de la mobilité en tant que service en Amérique du Nord est étudié en profondeur sur la base de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final : Cette partie de l’étude exploratoire montre comment le segment client/application proéminent peut augmenter le marché mondial de la mobilité en tant que service en Amérique du Nord.

Prévisions du marché : aspects de la production : dans cette partie du rapport, les producteurs se concentrent sur les estimations de la valeur de création et de création, les indicateurs clés du fabricant et les estimations de la valeur de création et de création par type.

Résultats et conclusions : Il s’agit de la dernière section du rapport où les résultats et les conclusions des enquêteurs de l’étude exploratoire sont présentés.

