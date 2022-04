Le marché nord-américain de la méditation devrait atteindre 7 305,29 millions USD d’ici 2029 – Tendances, croissance, par produit et application

Le rapport sur le marché de la méditation en Amérique du Nord est un guide brillant pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Le rapport présente sûrement une grande motivation pour les entreprises à rechercher de nouvelles entreprises commerciales et à mieux évoluer. Lors de la génération d’un rapport d’étude de marché, la satisfaction du client est toujours la priorité absolue, ce qui permet aux clients de compter en toute confiance. Les entreprises peuvent efficacement mettre en jeu les données, les statistiques, les recherches et les informations sur le marché incluses dans le rapport de marché gagnant pour prendre des décisions sur les stratégies commerciales et atteindre un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le marché de la méditation en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la méditation en Amérique du Nord croît avec un TCAC de 17,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 7 305,29 millions USD d’ici 2029 contre 1 992,85 millions USD en 2021. La hausse des dépenses de santé et l’escalade de l’innovation et des technologies sont les principaux moteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La méditation peut être définie comme un ensemble de techniques destinées à encourager un état de conscience accru, une attention concentrée et à soulager le stress . La méditation est également une technique de changement de conscience qui s’est avérée avoir un grand nombre d’avantages sur le bien-être psychologique.

La méditation est une pratique de l’esprit et du corps qui a une longue histoire d’utilisation pour augmenter le calme et la relaxation physique, améliorer l’équilibre psychologique , faire face à la maladie et améliorer la santé et le bien-être en général. De nombreuses études ont été menées pour examiner comment la méditation peut être utile pour une variété de conditions, telles que l’hypertension artérielle, certains troubles psychologiques et la douleur. Un certain nombre d’études ont également aidé les chercheurs à comprendre comment la méditation pourrait fonctionner et comment elle affecte le cerveau.

Les méditations guidées sont un excellent outil pour les débutants, car elles fournissent un point focal et des instructions douces pour vous aider à vous connecter et à abandonner votre jugement de soi.

Un nombre croissant de personnes sont touchées par les troubles mentaux qui exigent un traitement très efficace et avancé pour réduire le nombre de patients atteints de troubles mentaux. Les systèmes de santé ont besoin d’applications et de programmes très efficaces pour soulager les conditions mentales des patients. Par conséquent, les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur les lancements d’applications et les approbations de produits. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement pour le développement d’applications innovantes et la sensibilisation croissante à la méditation chez les gens ont accéléré le besoin d’applications de méditation. La prévalence croissante des troubles mentaux ainsi que le volume croissant de troubles mentaux propulsent également la croissance du marché

La disponibilité des médecines alternatives devrait entraver la croissance du marché au cours de la période projetée. Le nombre croissant de fabricants de services d’applications est une opportunité pour ce marché et devrait stimuler la croissance du marché. La difficulté à adopter la méditation est un défi pour ce marché.

Le rapport sur le marché de la méditation en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Smiling Mind, Inner Explorer Inc., Committee for Children, Stop, Breathe & Think PBC, Simple Habit, Inc., Calm, Headspace Inc., Inscape, Insight Network Inc., Waking Up, LLC, FeelVeryBien, sas, MEDITOPIA, BetterMe, Aura Health, Sanity & Self, TEN PERCENT HAPPIER, Inward Inc, Portal Labs Ltd., MOBIO INTERACTIVE, MindfulnessEverywhere, entre autres acteurs nationaux et nord-américains. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et taille du marché de la méditation en Amérique du Nord

Le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en fonction du produit, du type de méditation, de l’indication, du type, du groupe d’âge, de l’utilisation, de la source d’information et de l’utilisation finale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en applications, sites Web, livres, cours en ligne, centres de yoga, programmes de méditation, ateliers. En 2022, les applications, les sites Web, les livres et le segment devraient dominer le marché car ils sont facilement accessibles et conviviaux pour les débutants.

Sur la base du type de méditation, le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en méditation de relaxation progressive/ scan corporel , méditation de pleine conscience, méditation de conscience de la respiration, méditation spirituelle/méditation transcendantale, méditation zen, yoga kundalini et méditation metta. En 2022, le segment de relaxation progressive/méditation par balayage corporel devrait dominer le marché, car la relaxation progressive offre une variété d’avantages, notamment le développement d’une sensation de bien-être, une baisse de la tension artérielle, une diminution de la tension musculaire, réduisant ainsi les besoins du corps en l’oxygène et réduire la fatigue et l’anxiété.

Sur la base des indications, le marché nord-américain de la méditation est segmenté en condition mentale (stress/troubles anxieux /troubles de l’humeur/dépression) et condition physique (douleur/insomnie/asthme/toxicomanie/ grossesse ). En 2022, le segment des troubles mentaux devrait dominer en raison de la prévalence croissante des troubles mentaux.

Sur la base du type, le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en surveillance ouverte, attention focalisée, méditation auto-transcendante. En 2022, le segment de la surveillance ouverte devrait dominer en raison des avantages qu’il procure à l’utilisateur, tels que le soulagement du stress, une meilleure réflexion, une intelligence émotionnelle accrue et la capacité de surmonter les préjugés mentaux.

Sur la base du groupe d’âge, le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en adultes et enfants. En 2022, le segment des adultes devrait dominer le marché car relativement les adultes s’orientent davantage vers les pratiques de méditation car elles procurent un sentiment de calme, de paix et d’équilibre qui peut bénéficier à la fois au bien-être émotionnel et à la santé globale.

Sur la base de l’utilisation, le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en individuel et en groupe. En 2022, le segment individuel devrait dominer le marché car il permet de choisir les variables de sa pratique méditative : durée, espace et degré de silence.

Sur la base de la source d’information, le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en Internet et en livres/journaux/articles. En 2022, le segment Internet devrait dominer le marché en raison de la facilité d’accès à Internet dans le monde entier et de la disponibilité de nombreuses informations sur Internet sur les différents types de méditation.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en milieu de vie, centres de méditation, entreprises/écoles/collèges. En 2022, le segment de la mise en place à domicile devrait dominer le marché en raison de l’épidémie de pandémie de coronavirus qui a limité les mouvements extérieurs et l’augmentation du nombre de patients atteints de troubles mentaux.

Analyse au niveau du pays du marché de la méditation en Amérique du Nord

Le marché de la méditation en Amérique du Nord est segmenté en fonction du produit, du type de méditation, de l’indication, du type, du groupe d’âge, de l’utilisation, de la source d’information et de l’utilisation finale.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la méditation en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis devraient dominer le marché de la méditation en Amérique du Nord en raison du nombre croissant de cas de troubles mentaux.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

