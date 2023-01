Le marché nord-américain de la mangue devrait atteindre la valeur de 7 466,27 millions USD d’ici 2030 Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure. En raison du confinement, le commerce des mangues dans le monde a été gravement affecté en raison des mesures de quarantaine, influençant le marché. En raison de la modification de nombreux mandats et réglementations, les fabricants peuvent concevoir et lancer de nouveaux produits, ce qui contribuera à la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain de la mangue devrait atteindre la valeur de 7 466,27 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché de la mangue couvre également tous les paramètres qui affectent le marché couvert dans cette étude de recherche ont été pris en compte, examinés en détail, vérifiés par une recherche primaire et analysés pour obtenir les données quantitatives et qualitatives finales.

Différentes variétés de mangues sont présentes sur le marché. Le fruit est une riche source de nutriments et de vitamines et est largement consommé sous forme fraîche, congelée et en conserve. Les applications croissantes de la mangue dans l’industrie des boissons et les articles de transformation et de confiserie devraient stimuler la demande pour le marché nord-américain de la mangue. Cependant, la disponibilité saisonnière et les attaques élevées de ravageurs et de maladies peuvent entraver la croissance du marché.

La mangue est un fruit tropical originaire de la région de l’Asie du Sud. Le fruit est riche en vitamines et en nutriments et constitue une riche source de vitamines A et C. Le fruit est consommé partout dans le monde sous des formes fraîches, congelées et transformées. Les fabricants l’utiliseront pour fabriquer des confiseries et des aliments transformés.

Dynamique du marché de la mangue en Amérique du Nord

Conducteurs

Croissance dans l’industrie des boissons

Le principal facteur susceptible de soutenir la croissance du marché de la mangue en Amérique du Nord est la demande accrue de produits de l’industrie des boissons dans les années à venir. Divers grands producteurs d’aliments et de boissons ont introduit sur le marché des produits à base de mangue, tels que Starbucks, McDonald’s et PepsiCo, entre autres.

De plus, les boissons à base de mangue sont de retour avec des publicités convaincantes à la télévision, colportant la conviction qu’elles sont tout ce dont vous avez besoin pour étancher votre soif en une journée. Tout comme le fruit lui-même, les boissons à base de mangue devraient être très demandées. En outre, il existe sur le marché plusieurs boissons aromatisées à la mangue comme le maaza, le frooti et la tranche, qui détiennent une part de marché importante dans divers pays.

Forte demande de purée de mangue en raison de la sensibilisation croissante à l’utilisation de produits biologiques

La purée de mangue, souvent appelée pulpe de mangue, est un produit lisse et épais traité de manière à briser les parties fibreuses insolubles des mangues mûres. Il retient naturellement tous les jus de fruits et une grande partie de la matière fibreuse, que l’on trouve naturellement dans les fruits crus. La purée de mangue biologique est de plus en plus demandée par les consommateurs en raison de la sensibilisation croissante à l’utilisation de produits biologiques. La purée de mangue est préparée à partir de variétés sélectionnées de mangues fraîches.

Le processus de préparation comprend le découpage, le dénoyautage, le raffinage et l’emballage. Dans le cas de produits aseptiques, la pulpe est stérilisée et conditionnée dans des sachets aseptiques. La pulpe raffinée est conditionnée en bidons, hermétiquement fermés et autoclavés. La pulpe congelée est pasteurisée et surgelée dans des congélateurs à plaques. Ce processus garantit que la saveur et l’arôme naturels du fruit sont conservés dans les produits finaux. Divers producteurs alimentaires à grande échelle ont introduit sur le marché des produits à base de purée de mangue.

Impact post-COVID-19 sur le marché nord-américain de la mangue

Portée du marché de la mangue en Amérique du Nord

La variété

Alphonse

César

Dashehari

Causer

Topapuri

Autres.

Taille de l’emballage

Moins de 4 kg

4kg à 8kg

Plus de 8 kg

Application

B2B

B2C

Canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Méthodologie de recherche : marché de la mangue en Amérique du Nord

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande pour en savoir plus.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Les modèles de données comprennent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Amérique du Nord par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

