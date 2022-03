Le marché nord-américain de la gestion des données d’abonnés atteindra 5 178,60 millions de dollars US d’ici 2028 pour croître de manière stable à 16,0% TCAC | Nokia Corporation, Oracle Corporation, R Systems International Limited

Le marché nord-américain de la gestion des données d’abonnés devrait passer de 1 831,13 millions de dollars US en 2021 à 5 178,60 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 16,0 % de 2021 à 2028.

La 5G est sur le point d’inaugurer une nouvelle ère de connectivité, offrant de nouveaux services et une plus grande efficacité aux entreprises de la région. En ce qui concerne le déploiement de la 5G, les opérateurs nord-américains continuent d’être parmi les meilleurs au monde. Le déploiement national de la 5G aux États-Unis, rendu possible par le recadrage du spectre et le partage dynamique du spectre. Les opérateurs de la région progressent également avec les installations 5G autonomes, qui seront essentielles pour mettre sur le marché bon nombre des cas d’utilisation 5G améliorés et sensibles à la latence.

En cas de COVID-19, l’Amérique du Nord est fortement touchée, en particulier les États-Unis. Il devient évident que la pandémie de COVID-19 qui se propage dans les pays d’Amérique du Nord a gravement touché toutes les industries. Ainsi, tout impact sur les industries affecte directement le développement économique de la région. L’augmentation sans précédent du nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis et le verrouillage qui a suivi pour lutter contre la propagation du virus à travers le pays au cours des deux premiers trimestres de 2020 ont conduit de nombreuses entreprises à se mettre en attente.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Cisco Systems, Inc.

• Enea AB

• Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE)

• Huawei Technologies Co., Ltd.

• Nokia Corporation

• Oracle Corporation

• R Systems International Limited

• Vigne de sable

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson

• Société ZTE

Segmentation du marché de la gestion des données des abonnés en Amérique du Nord

Marché de la gestion des données des abonnés en Amérique du Nord – par solution

Référentiel de données utilisateur

Fédération de données d’abonné

Gestion des politiques

Gestion des identités

Marché de la gestion des données des abonnés en Amérique du Nord – par type de réseau

Réseaux fixes

Les réseaux mobiles

Marché de la gestion des données d’abonnés en Amérique du Nord – par déploiement

Nuage

Sur site

Marché de la gestion des données des abonnés en Amérique du Nord – par application

Voix sur IP

Mobile

