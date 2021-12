Le marché nord-américain de la gestion des composés devrait afficher un TCAC à deux chiffres entre 2022 et 2029

Résumé du marché de la gestion des composés en Amérique du Nord :

Le rapport d’étude de marché sur la gestion des composés analyse les tendances changeantes de l’industrie. Ce rapport de marché est une analyse de fond complète de l’industrie de la santé qui comprend une évaluation du marché parental. Dans ce document de marché, les politiques et les plans de développement sont discutés, ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Il tente en profondeur de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport gagnant sur la gestion des composés est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Les tendances de développement de l’industrie et les circuits de commercialisation sont analysés dans le meilleur rapport sur le marché Gestion des composés. Il propose une analyse détaillée de l’industrie de la santé avec une croissance et un TCAC important au cours de la période de prévision 2022-2029 par l’analyse des principaux fabricants, la région, les types et le segment de marché par applications. L’étude de marché de ce rapport est menée pour comprendre le paysage actuel du marché mondial en 2022. Les principaux acteurs du marché Gestion des composés prennent des mesures comme des lancements de produits, des coentreprises, des développements, des fusions et des acquisitions qui affectent le marché et l’industrie de la santé dans son ensemble et affectant également les valeurs des ventes, des importations, des exportations, des revenus et du TCAC.

Le marché de la gestion des composés en Amérique du Nord croît avec un TCAC de 14,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 237,41 millions de dollars d’ici 2029 contre 409,98 millions de dollars en 2020.

Selon l’analyse du rapport de marché, la gestion des composés est un processus de gestion d’une grande-petite bibliothèque de composés comprenant la mise à jour du produit chimique obsolète, des bases de données d’informations, l’automatisation robotique impliquée dans la gestion des stocks et le contrôle de la qualité de l’environnement de stockage. Cela comprend le stockage, le suivi, la logistique, la distribution des composés et la préparation des composés à tester et analyser dans les processus de découverte de médicaments.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché nord-américain de la gestion des composés sont la mise à niveau de la gestion des composés pilotée par logiciel et le scénario de biobanque tendance.

Segmentation du marché de la gestion des composés en Amérique du Nord :

Sur la base des produits et services, le marché de la gestion des composés est segmenté en produits de gestion des composés/d’échantillons et services d’externalisation .

Sur la base du type d’échantillon, le marché de la gestion des composés est segmenté en composés chimiques et en échantillons biologiques.

Sur la base du processus, le marché de la gestion des composés est segmenté en criblage à haut débit, criblage basé sur des fragments et optimisation des prospects.

Sur la base de l’application, le marché de la gestion des composés est segmenté en découverte de médicaments, découverte préclinique, synthèse de gènes, biobanque et autres.

Sur la base de la taille de la bibliothèque de composés, le marché de la gestion des composés est segmenté en petites et moyennes bibliothèques et en grandes bibliothèques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion des composés est segmenté en sociétés pharmaceutiques, sociétés biopharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, instituts de recherche et universitaires et autres.

Analyse régionale, la région de l’Amérique du Nord détient la part la plus élevée du marché de la gestion des composés et devrait connaître le TCAC au cours de la période de prévision en raison de l’implication croissante de l’IA dans le flux de travail de développement de médicaments, de l’augmentation de l’externalisation de la gestion des composés, des tendances du scénario de biobanque, entre autres facteurs. Les États-Unis ont les dépenses des ménages les plus élevées au monde et proposent des accords commerciaux avec plusieurs pays, ce qui en fait le plus grand marché pour les produits de consommation, y compris les produits de gestion des composés.

Acteurs clés en Amérique du Nord :

Biosolutions haute résolution Brooks Sciences de la vie Tecan Trading SA Evotec SE Compagnie de Hamilton Pharmaron LABCYTE INC AXXAM SpA LiCONiC SA Spécifications Compound Handling BV SPT Labtech WuXi AppTech

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de la gestion des composés, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur la gestion des composés, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la gestion composée, moteurs du marché et contraintes

Marché de la gestion des composés en Amérique du Nord : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché de la gestion des composés en Amérique du Nord par régions

5 Analyse du marché de la gestion des composés en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché de la gestion des composés en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché de la gestion des composés en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché de la gestion des composés en Amérique du Nord

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché de la gestion des composés en Amérique du Nord 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

