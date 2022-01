Le marché nord-américain de la biométrie en tant que service dans les soins de santé stimule la croissance: dynamique et tendances du marché, efficacité Prévisions jusqu’en 2028

Amérique du Nord Biométrie en tant que service sur le marché des soins de santé devrait atteindre 2 807,37 millions USD d’ici 2026 et devrait enregistrer un TCAC sain de 23,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Ce rapport d’étude de marché biométrique en Amérique du Nord en tant que service dans les soins de santé met l’accent sur les principaux fabricants mondiaux à définir, illustrer et analyser le paysage concurrentiel du marché à l’aide de l’analyse SWOT. Pour faire la composition de cet excellent rapport sur la biométrie en tant que service dans les soins de santé en Amérique du Nord, une combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies a été utilisée. En outre, les moteurs et les contraintes du marché évalués dans ce rapport sur la biométrie en tant que service dans les soins de santé en Amérique du Nord vous permettent de savoir comment le produit est utilisé dans l’environnement de marché récent et fournissent également des estimations sur les pratiques futures.

Couverture par la société du marché nord-américain de la biométrie en tant que service sur le marché de la santé (chiffre d’affaires, prix, marge brute, principaux produits, etc.):

Gemalto NV, agnitio, BioAXS Co. Ltd., Cenmetrix (Pvt) Ltd. , FUJITSU, HID Global Corporation, Hitachi, Ltd. , Integrated Biometrics, Innovatrics, IRITECH, INC., LaserLock International, Inc., M2SYS Technology, MorphoTrust USA , Nuance Communications, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., SecuGen Corporation, Uniphore, lumenvox, VoiceVault Voice Authentication et autres.

Synthèse du marché

Ce rapport de recherche sur la biométrie en Amérique du Nord en tant que service dans les soins de santé fournit d’abord les données en analysant la vue d’ensemble du marché. Il commence par la portée et un aperçu du produit qui existe déjà sur le marché nord-américain de la biométrie en tant que service dans les soins de santé. Le rapport donne les chiffres des ventes et des revenus pour toutes les années de la période de prévision. Aperçu de l’analyse de la segmentation régionale et du marché fournie dans le rapport North America Biometric as a Service In Healthcare.

Dynamique du marché :

Ce rapport de recherche sur la biométrie en tant que service dans les soins de santé en Amérique du Nord comprend la dynamique du marché qui analyse les moteurs et les contraintes du marché pour fournir des données complètes aux clients.

DEVELOPPEMENTS récents: En septembre 2018, HID Global (US) a acquis Crossmatch (US) qui comprend du matériel de gestion d’identité biométrique ainsi que des logiciels qui amélioreront le portefeuille de produits de HID qui comprend des produits et services d’identité de confiance. En vertu de cet accord, la société renforcera son produit portefeuille lié à la sécurité biométrique et sera en mesure de répondre aux besoins des clients. En septembre 2018, HID Global Corporation (États-Unis) a acquis Crossmatch (États-Unis) auprès de Francisco Partners. Les produits Crossmatch comprennent du matériel et des logiciels de gestion d’identité biométrique qui fourniront un soutien au portefeuille de produits de HID. Ainsi, cela aidera l’entreprise à maintenir la gestion du portefeuille de produits. En juin 2018, la banque de la République tchèque a déployé la technologie biométrique vocale de Nuance Communications, Inc. (États-Unis) pour renforcer la sécurité du système bancaire mobile. La société a connu une augmentation spectaculaire du nombre de consommateurs en 2017, qui est d’environ 300 millions. En mars 2016, MorphoTrust USA (États-Unis) a annoncé avoir signé des contrats afin de fournir des services d’empreintes digitales à la police de l’État de Virginie-Occidentale (WVSP) et à la division des services de justice pénale de l’État de New York (DCJS). Cela aidera l’entreprise à transmettre les empreintes digitales ainsi que d’autres services liés à l’identité et biométriques à différents États pour plusieurs programmes. En septembre 2018, SecuGen Corporation (États-Unis) a annoncé qu’elle présenterait le lecteur d’empreintes digitales Bluetooth Unity ainsi que le capteur Bluetooth OEM U20-ASF-BT lors d’un prochain salon professionnel. Cela aidera à maximiser son portefeuille de produits.



Analyse régionale :

L’analyse par région est mentionnée dans ce rapport de recherche sur la biométrie en tant que service en Amérique du Nord dans les soins de santé qui couvre les régions clés telles que

Amérique du Nord ((États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie Saoudite, Oman,)

Région Asie et Pacifique (Japon, Chine, Corée du Sud, Inde Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, etc.)

Segmentation du marché

Ce rapport de recherche sur la biométrie en tant que service dans les soins de santé en Amérique du Nord fournit une segmentation du marché qui divise le rapport en production, consommation et revenus.

Type de modalité (unimodal et multimodal), contrôle d’accès et authentification (authentification à un facteur et authentification à plusieurs facteurs),

Modèle (Cloud Public, Cloud Privé et Cloud Hybride),

Canal d’accès (en ligne, en personne, tablette, iOS et Android),

Application (distribution pharmaceutique, authentification des prestataires de soins, sécurité des dossiers médicaux et sécurité du centre de données, identification et suivi des patients, accès des patients à domicile/à distance, sécurité des stupéfiants, lutte contre les fraudes à l’assurance et autres),

Informations clés mentionnées dans le rapport de recherche North America Biometric as a Service In Healthcare

Il donne un aperçu de l’industrie avec une introduction de base au marché

Comprend les profils des principales entreprises opérant sur le marché

Données historiques, taille actuelle du marché et prévisions jusqu’en 2026.

Des analyses telles que l’analyse SWOT, l’analyse Porters Five Force et l’analyse PESTLE sont incluses dans le rapport.

Les principaux acteurs du marché sont couverts dans le rapport. il comprend les ventes, les revenus et la part de marché de l’analyse du marché par les acteurs, les produits et les applications.

Ce que les rapports fournissent.

Analyse approfondie complète du marché parent nord-américain de la biométrie en tant que service dans les soins de santé

Détails de la segmentation du marché

Analyse de marché antérieure, en cours et projetée en termes de volume et de valeur

Évaluation des développements de l’industrie de niche

Changements importants en Amérique du Nord La biométrie en tant que service dans la dynamique de l’industrie des soins de santé

Analyse des parts de marché

Stratégies clés des grands acteurs

Segments émergents et marchés régionaux

Témoignages d’entreprises afin de renforcer leur présence sur le marché nord-américain de la biométrie en tant que service dans les soins de santé.

