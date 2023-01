Le marché nord-américain de la biochirurgie devrait croître à un TCAC de 8,71 % au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché nord-américain de la biochirurgie détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, les parts de marché et l’impact des acteurs du marché national et local. , Analyse des opportunités des segments de revenus émergents, modifications réglementaires du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, créneau et domaine d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques du marché. Pour plus d’informations, contactez Data Bridge Market Research et demandez un briefing pour les analystes. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la biochirurgie croîtra à un TCAC d’environ 8,71 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La croissance de la population gériatrique, les capacités de R&D liées aux dispositifs médicaux et l’intérêt croissant pour l’adoption de technologies médicales avancées, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux moteurs de l’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé. Facteurs contribuant à la croissance du marché nord-américain de la biochirurgie. .

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la biochirurgie en Amérique du Nord sont Medtronic, Stryker, Johnson & Johnson Services, Baxter, BD, Aroa Biosurgery Limited, CryoLife Inc., Sanofi, CSL Limited, Integra LifeSciences Corporation, Pfizer, B. Braun. Des entreprises nationales et mondiales telles que Melsungen AG, Cardinal Health, Tissue Regenix et Getinge AB. Les données sur les parts de marché pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud sont disponibles séparément. Les analystes de DBMR comprennent votre compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle individuelle pour chaque concurrent.

Étendue du marché de la biochirurgie en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché nord-américain de la biochirurgie est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments sous-développés de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Le marché nord-américain de la biochirurgie est segmenté par produit en matériaux de greffe osseuse, piliers de tissus mous, agents hémostatiques, adhésifs et scellants chirurgicaux, barrières adhésives et activateurs de lignes d’agrafes. Les substituts de greffe osseuse sont subdivisés en sous-segments : matrice osseuse déminéralisée, greffes osseuses synthétiques et protéines morphogénétiques osseuses. Les segments d’appendice des tissus mous peuvent également être divisés en mailles synthétiques et en mailles biologiques. Les hémostatiques sont subdivisés en hémostatiques à base de thrombine, en hémostatiques à base de cellulose régénérée oxydée et en hémostatiques composés. Les mastics et adhésifs chirurgicaux peuvent également être subdivisés en types de mastics et adhésifs naturels/biodérivés, adhésifs et mastics naturels/biodérivés,

Sur la base de l’application, le marché nord-américain de la biochirurgie est segmenté en chirurgie générale, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie reconstructive, chirurgie gynécologique, chirurgie thoracique et urologie.

Analyse par pays du marché de la biochirurgie en Amérique du Nord

Le marché de la biochirurgie est analysé par les pays, produits et applications susmentionnés, ainsi que par les tendances et les prévisions de la taille du marché. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biochirurgie en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. L’Amérique du Nord domine le marché de la biochirurgie et continuera de dépasser la tendance dominante au cours de la période de prévision. Cela est dû à la croissance de la population gériatrique, aux acteurs clés de la région et à la disponibilité d’infrastructures médicales avancées.

Le segment par pays du rapport sur le marché de la biochirurgie en Amérique du Nord fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, l’origine et le volume, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval sont des indicateurs clés qui sont utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, les marques mondiales proposent des analyses prédictives sur les données d’un pays, en tenant compte

