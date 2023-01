Le marché nigérian de l’amidon modifié est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

Marché nigérian de l’amidon modifié, par matière première (maïs, manioc, pomme de terre, riz, blé, sorgho, orge et avoine, autres), forme (sec, liquide), fonction (épaississants, liants, stabilisants, émulsifiants, autres), type de modification (Modification enzymatique, modification physique), application (fabrication de papier, aliments et boissons, tissage et textiles, médicaments et produits pharmaceutiques, chimie fine, matériaux de construction, cosmétiques, forage et extraction de pétrole, alimentation animale, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les amidons étaient auparavant principalement utilisés dans les applications alimentaires, mais en raison de leur facilité de disponibilité, ils sont désormais également utilisés dans des applications non alimentaires telles que la production de produits pharmaceutiques, d’adhésifs et de papiers.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’amidon modifié qui était évalué à 49,23 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 76,13 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,6% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matière première (maïs, manioc, pomme de terre, riz, blé, sorgho, orge et avoine, autres), forme (sèche, liquide), fonction (épaississants, liants, stabilisants, émulsifiants, autres), type de modification (modification enzymatique, modification physique ), Application (Fabrication de papier, Aliments et boissons, Tissage et textiles, Médicaments et produits pharmaceutiques, Chimie fine, Matériaux de construction, Cosmétiques, Forage et extraction de pétrole, Alimentation animale, Autres) Acteurs du marché couverts Cargill, Incorporated (États-Unis), ADM (États-Unis), Nsmfoodlimited (Nigéria), DSM (Pays-Bas), Kerry Group plc (Irlande), Ingredion (États-Unis), Tate & Lyle (États-Unis), Matna food LTD (Nigéria) Opportunités Des activités de recherche et développement en plein essor

Changement de préférence des consommateurs pour les édulcorants artificiels

Croissance des acteurs du marché et innovation des produits

Définition du marché

L’amidon modifié se forme lorsque la structure de l’amidon natif subit des changements morphologiques ou physicochimiques à la suite d’un traitement à la chaleur, aux acides, aux alcalis ou aux enzymes. Ceux-ci ont une meilleure capacité de rétention d’eau, une meilleure résistance à la chaleur, des propriétés de liaison et des propriétés épaississantes.

Dynamique du marché de l’amidon modifié

Conducteurs

Abondance d’amidon modifié sur le marché nigérian

Le Nigéria devient une riche source de matières premières à base d’amidon modifié en raison de l’augmentation de la production modifiée et des restrictions sur l’importation d’ingrédients à base d’amidon modifié. La disponibilité accrue de manioc à des prix plus bas augmente la consommation sur le marché nigérian ainsi que les exportations vers d’autres pays, ce qui stimule la croissance globale du marché.

Expansion rapide du marché en raison de sa demande provenant de diverses applications

L’avancée technologique et la modernisation croissantes au Nigeria ont entraîné des innovations de produits avancées et une diversification dans diverses applications, ce qui a un impact direct sur la croissance du marché. La demande croissante de confiseries et d’articles prêts à manger parmi les annonces des clients à la croissance du marché, car l’amidon modifié est un ingrédient majeur utilisé dans de nombreux produits alimentaires. La demande croissante de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie du papier adhésif a entraîné une expansion du marché. L’augmentation des cas de diabète dans la région a modifié la préférence des consommateurs pour les édulcorants artificiels, ce qui a entraîné à son tour la croissance du marché.

Occasion

Les activités croissantes de recherche et développement pour l’innovation de produits créent de nombreuses opportunités sur le marché, tandis que les acteurs du marché en pleine croissance dans la région fourniront un bastion à la croissance du marché de l’amidon modifié.

Contraintes

Le manque de connaissances sur la consommation d’une quantité adéquate d’amidon modifié peut entraver la croissance du marché. La fluctuation des matières premières ainsi que la pénurie de main-d’œuvre peuvent remettre en question la croissance du marché dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché de l’amidon modifié fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’amidon modifié, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Amidon modifié

La pandémie a eu un impact sur tous les secteurs de l’économie. Lors de la première vague, le marché des substituts de graisse à base de protéines avait été durement touché. Pendant ce temps, la plupart des fabricants ont connu des transactions lentes. La pandémie a contraint les consommateurs à augmenter leur consommation de produits favorables à la santé. La prise de conscience et la demande de substituts de graisse à base de protéines ont commencé à croître et sont depuis devenues un résultat essentiel du marché des substituts de graisse. Après l’ère de la pandémie, ce marché devrait être sur la bonne voie.

Développement récent

Henan Doing Mechanical Equipment Co., Ltd a présenté ses machines de traitement modifiées à la China Commodities Expo-Nigeria 2019 à Lagos, au Nigeria, en novembre 2019. La société a introduit une nouvelle technologie de production, des machines de traitement modifiées avec de nouvelles conceptions et d’autres offres de produits. La société étend ses activités au Nigéria en raison de la demande accrue d’amidon modifié sur le marché nigérian.

ADM s’est associé à Vedan International Limited en juillet 2018 pour introduire de nouveaux amidons de tapioca et ingrédients de maltodextrine de tapioca. Les amidons de tapioca sont dérivés d’amidons modifiés, qui sont produits pour répondre à la demande des clients qui préfèrent les amidons d’origine végétale. L’entreprise a élargi son portefeuille de produits, ce qui lui a permis d’élargir sa clientèle qui avait besoin d’amidons végétaux.

