Le marché nigérian de l’amidon modifié devrait atteindre 76,13 millions de dollars d’ici 2029. Le marché de l'amidon modifié est segmenté en fonction de la matière première, de la forme, de la fonction, du type de modification et de l'application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournit aux utilisateurs des aperçus et des informations utiles sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d'identifier les principales applications du marché.

Auparavant, l’amidon était principalement utilisé dans le secteur alimentaire, mais en raison de sa disponibilité aisée, il est désormais également utilisé dans des secteurs non alimentaires tels que les produits pharmaceutiques, les adhésifs et la production de papier.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nigérian de l’amidon modifié devrait atteindre 76,13 millions de dollars d’ici 2029, contre 49,23 millions de dollars en 2021, avec une croissance à un TCAC de 5,6 % sur la période de prévision. Sélectionnés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market, les rapports de marché comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Les amidons modifiés se forment lorsque la structure de l’amidon naturel subit des modifications morphologiques ou physicochimiques à la suite d’un traitement thermique, acide, alcalin ou enzymatique. Ils ont une meilleure rétention d’eau, une meilleure résistance à la chaleur, des propriétés de liaison et des propriétés épaississantes.



Obtenez la version PDF d’un exemple de rapport avec des graphiques, des tableaux et des figures @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=nigeria-modified-starch-market

Dynamique du marché de l’amidon modifié

chauffeur

Abondance d’amidon modifié sur le marché nigérian

Le Nigéria continue d’être une riche source de matières premières à base d’amidon modifié en raison de l’augmentation de la production d’amidon modifié et des importations limitées d’ingrédients à base d’amidon modifié. La disponibilité accrue de manioc à un prix moins cher est le moteur de la croissance globale du marché en raison de l’augmentation de la consommation sur le marché nigérian et de l’augmentation des exportations vers d’autres pays.

Expansion rapide du marché en raison de la demande pour diverses applications

L’augmentation des progrès technologiques et de la modernisation au Nigeria a conduit à l’innovation et à la diversification des produits haut de gamme dans diverses applications qui ont un impact direct sur la croissance du marché. Demande croissante de confiseries et d’aliments prêts à consommer parmi les présentations aux clients sur la croissance du marché, car l’amidon modifié est la principale matière première utilisée dans divers aliments. La demande accrue des industries pharmaceutiques et du papier adhésif a stimulé le marché. L’augmentation des cas de diabète dans la région a modifié la préférence des consommateurs pour les édulcorants artificiels, ce qui a entraîné une croissance du marché.

Possibilité

L’augmentation des activités de recherche et développement pour l’innovation de produits crée de nombreuses opportunités sur le marché, la croissance des acteurs du marché dans la région stimulant la croissance du marché de l’amidon modifié.

Impact du COVID-19 sur le marché Amidon modifié

La pandémie a touché tous les secteurs de l’économie. Au cours de la première vague, le marché des substituts de matières grasses à base de protéines a été durement touché. Pendant ce temps, la plupart des fabricants ont ralenti leurs activités. La pandémie a contraint les consommateurs à augmenter leur consommation de produits favorables à la santé. La notoriété et la demande de substituts de graisse à base de protéines ont commencé à croître, ce qui est depuis devenu un résultat important pour le marché des substituts de graisse. Après l’ère de la pandémie, ce marché devrait être en plein essor.

Pour une table des matières détaillée (TOC)

, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=nigeria-modified-starch-market

Étendue du marché de l’amidon modifié au Nigeria

Le marché de l’amidon modifié est segmenté en fonction de la matière première, de la forme, de la fonction, du type de modification et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournit aux utilisateurs des aperçus et des informations utiles sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Matière première

coin

manioc

Patate

riz

Etc

application

retenue

Nourriture et boisson

textiles et textiles

médicaments et médicaments

produits de beauté

forage et extraction de pétrole

forme

poussière

Liquide

type de fertilisation

modification enzymatique

modification physique

une fonction

dossier

stabilisateur

émulsifiant

Pour en savoir plus sur cette étude, visitez @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/nigeria-modified-starch-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Amidon modifié

Le paysage concurrentiel du marché Amidon modifié fournit des détails par concurrent. Présentation de l’entreprise, finances de l’entreprise, revenus générés, potentiel du marché, investissements dans la recherche et le développement, nouvelles initiatives de marché, présence au Nigeria, sites et installations de production, capacité de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, étendue et étendue des produits, domaines d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché de l’amidon modifié.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’amidon modifié sont:

Cargill, Incorporated (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Nsmfoodlimited (Nigéria)

DSM (Pays-Bas)

Kerry Group plc (Irlande)

Ingrédion (États-Unis)

Tate & Lyle (États-Unis)

Matna Foods LTD (Nigéria)

Explorez les rapports associés :

https://thewiredmedia.com/993380/middle-east-and-africa-mycotoxin-binders-market-is-waited-to-reach-usd-74-20-million-by-2029/

https://thewiredmedia.com/996370/se-espera-que-el-mercado-de-soluciones-de-empaque-con-control-de-temperatura-para-2029-alcance-68-49-mil-millones- USD/

https://thewiredmedia.com/wp-admin/edit.php

https://thewiredmedia.com/wp-admin/edit.php

https://thewiredmedia.com/wp-admin/edit.php

https://spurstartup.mn.co/posts/31057498?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item493301555

https://www.xaphyr.com/blogs/210054/Anti-Acne-Serum-Market-is-expected-to-gain-market-grow

https://hommement.com/2E3S6TIoihTSOyZWlGzX

https://acatpg.mn.co/posts/31057541?utm_source=manual

https://hackmd.io/@1F2pFuIIQqiFJxy7UvsA6A/SJruhFY9i

https://rupsbidkar.blogspot.com/2023/01/anti-acne-serum-market-is-expected-to_9.html

https://whotrades.com/go/3/43573794510?feedContext=limex

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une société d’étude et de conseil non conventionnelle et émergente avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux problèmes commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : – Corporatesales@databridgemarketresearch.com