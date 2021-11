Le marché nigérian de l’amidon de manioc 2021 est en plein essor dans le monde entier en termes de part, de taille, de croissance, de segments et de prévisions jusqu’en 2027

Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter un rapport de recherche tel que le Marché de l’amidon de manioc au Nigeria, qui est devenu tout à fait vital sur ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement en évidence le marché. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

L’attention sur les acteurs écrasants Nsmfoodslimited, Matna Foods LTD, Ingredion Incorporated, Cargill, Incorporated, ADM et Tate & Lyle parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Voyons pourquoi le rapport mérite d’être considéré-

Le marché de l’amidon de manioc devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 118,81 millions de dollars d’ici 2027. La forte production de manioc en raison des conditions météorologiques favorables et de l’industrialisation croissante stimule la croissance du marché.

L’augmentation de la production de manioc et les restrictions imposées sur les importations d’amidon de manioc au Nigeria font du pays une riche source de matière première d’amidon de manioc. La haute disponibilité du manioc à un prix inférieur augmente sa consommation sur le marché nigérian ainsi que ses exportations dans d’autres pays, ce qui stimule la croissance globale du marché.

Initiatives gouvernementales croissantes pour accroître la production d’amidon

Le marché de l’amidon de manioc vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans l’amidon de manioc et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de l’amidon de manioc.

Réalise une segmentation globale du marché de l’AMIDON DE MANIOC DU NIGERIA : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par type (Hydrolysat d’amidon, Amidon natif, Amidon modifié),

Forme (sec, liquide),

Catégorie (Alimentaire, Industrielle, Alimentaire),

Fonction (Texturant, Liant/Adhésion, Gélifiant, Stabilisant, Épaississant, Rétention d’humidité, Agents filmogènes, Encollage, Enduction),

Application (Alimentation & Boissons, Industriel)

Analyse du marché de l’amidon de manioc au niveau des pays

Le marché Amidon de manioc est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, forme, qualité, fonction et application comme référencé ci-dessus.

La production croissante de cultures de manioc, telle qu’elle a connu une croissance de 7,7 pour cent en 2017 par rapport à l’année précédente 2016, augmente la croissance du marché. La production croissante de cultures de manioc nécessaires à la production d’amidon au Nigeria attire les principaux investissements sur le marché des investisseurs étrangers et nationaux.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Par exemple,

En novembre 2019, Henan Doing Mechanical Equipment Co., Ltd a présenté ses machines de transformation du manioc au China Commodities Expo-Nigeria 2019 organisé à Lagos, au Nigeria. La société a introduit une nouvelle technologie de production, de nouvelles machines de traitement du manioc et d’autres offres de produits. La société étend ses activités au Nigéria en raison de la demande accrue d’amidon de manioc sur le marché nigérian.

En juillet 2018, ADM a introduit de nouveaux ingrédients d’amidon de tapioca et de maltodextrine de tapioca en s’associant à Vedan International Limited. Les amidons de tapioca sont dérivés des amidons de manioc produits pour répondre à la demande des clients préférant les amidons à base de plantes. La société a renforcé son portefeuille de produits, ce qui l’a aidé à augmenter sa clientèle ayant besoin d’amidons à base de plantes.

