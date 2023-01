Le marché nigérian de la transformation de l’amidon devrait croître à un TCAC de 5,2 % pour atteindre 574,11 millions USD d’ici 2030

Le marché nigérian de la transformation de l’amidon devrait atteindre 574,11 millions USD d’ici 2030, avec une croissance de 5,2 % TCAC au cours de la période de prévision.

L’amidon, ou amidon, est un glucide complexe présent dans de nombreux aliments, notamment les céréales, les légumes et les fruits. Le maïs, le manioc, le blé, les pommes de terre et d’autres aliments végétaux sont d’importantes sources d’amidon. L’amidon pur est une poudre extraite des aliments, blanche, inodore, insipide, mais insoluble dans l’alcool ou l’eau froide. L’extraction de l’amidon à partir de graines, de racines ou de tubercules de plantes est appelée transformation de l’amidon.

Outre l’industrie alimentaire, les amidons industriels sont également utilisés dans les industries non alimentaires telles que le papier, l’exploitation minière, le textile, les matériaux de construction et les biens de consommation. Le marché de l’amidon industriel est en expansion en raison de la demande croissante d’emballages, ce qui est susceptible d’augmenter la demande de transformation de l’amidon.

Dynamique du marché du traitement de l’amidon

chauffeur:

Augmentation de la demande d’amidon dans l’industrie agroalimentaire

Dans le passé, les gens mangeaient des plantes crues et non transformées riches en amidon. Ces amidons sont fermentés ou digérés par des micro-organismes dans le gros intestin pour produire des acides gras à chaîne courte, qui fournissent de l’énergie et soutiennent la survie et la croissance des micro-organismes.

Cependant, lorsque vous augmentez votre consommation d’aliments hautement transformés, la digestion devient plus facile et plus de glucose est libéré de l’intestin grêle, ce qui entraîne moins d’amidon atteignant le gros intestin et plus d’énergie absorbée par le corps. Cet aspect devrait stimuler les ventes d’amidon alimentaire au Nigeria, car les principaux acteurs développent des produits de pointe pour plaire à une large base de consommateurs.

Application croissante des médicaments et des sirops qui favorisent la santé dans l’industrie pharmaceutique

L’amidon est l’un des rares produits naturels pouvant répondre à la plupart des spécifications d’excipients avec un traitement minimal, ce qui en fait l’un des excipients pharmaceutiques les plus largement utilisés. Il est bon marché, facilement disponible, inodore, non toxique et biocompatible. Dans son état natif, l’amidon est utilisé pour créer une variété de formes posologiques, chacune dépendant de sa fonctionnalité unique.

Challenge

Processeurs et fabricants d’amidon limités

La majeure partie du manioc mondial est cultivée au Nigeria. Bien qu’il soit le plus grand producteur de manioc au monde, le Nigeria manque d’usines et d’industries nécessaires pour transformer et convertir le tubercule en matière première industrielle ; par conséquent, il est principalement consommé localement sous forme de fufu ou de gari. Les efforts du gouvernement pour soutenir les transformateurs d’amidon locaux ont été négligeables, car la plupart d’entre eux fournissent certaines infrastructures nécessaires au fonctionnement quotidien de leurs usines, ce qui fait grimper les coûts de production. Les fabricants d’amidon sont confrontés à des défis en raison de coûts de production élevés et d’un soutien gouvernemental limité, d’installations de transformation inadéquates et de la détérioration des matières premières.

développement récent

En juillet 2022, Golden Agri Inputs Ltd, une filiale de la division Agro-Allied de Flour Mills of Nigeria Plc (FMN), a lancé un projet appelé plan de développement de la chaîne de valeur du maïs et du soja YALWA (Abondance) avec le gouvernement de l’État. .

En mai 2022, l’équipe de Greenhills Cassava Farmstead a lancé un deuxième programme à Ihunbo Ogun, dans l’État nigérian. Ihunbo Farm couvre 50 hectares et possède un certificat d’occupation délivré par le gouvernement de l’État d’Ogun.

Étendue du marché nigérian de la transformation de l’amidon

Origine

importé

Domestique

culture d’entrée

manioc

maïs/maïs

Pomme de terre

riz

autre

application

qualité alimentaire

qualité non alimentaire

former

liquide

sec

industrie

Industrie alimentaire

Industrie pharmaceutique

industrie de l’alimentation animale

autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de l’amidon

Certains des principaux acteurs du marché de la transformation de l’amidon sont :

Orient Global Manufacturing, Olo Industries Limited, Greenhills Farmstead, Matna Foods Ltd., Niji Group, FMN Plc ., Ekcel Farms Limited, GIVANAS GROUP , Nsmfoodslimited , Ifgreen Industries, Crest Agro Products Farms

