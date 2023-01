Le marché nigérian de la transformation de l’amidon devrait atteindre 574,11 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,2 %. Orient Global Manufacturing, Olo Industries Limited, Greenhills Farmstead, Matna Foods Ltd., Niji Group, FMN Plc., Ekcel Farms Limited, GIVANAS GROUP, Nsmfoodslimited, Ifgreen Industries, Crest Agro Products Farms., GreenTech Industries Ltd. et ACSMIN Nig. Par dessus tout.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nigérian de la transformation de l’amidon devrait atteindre 574,11 millions USD d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

L’amidon, ou amylium, est un glucide complexe présent dans de nombreux aliments, notamment les céréales, les légumes et les fruits. Le maïs, le tapioca, le blé, les pommes de terre et d’autres aliments végétaux sont les principales sources d’amidon. L’amidon pur est extrait des aliments pour produire une poudre blanche, inodore et insipide, mais insoluble dans l’alcool ou l’eau froide. L’extraction de l’amidon à partir de graines, de racines ou de tubercules de plantes est connue sous le nom de transformation de l’amidon.

Outre le secteur alimentaire, l’amidon industriel est utilisé dans les industries non alimentaires telles que le papier, l’exploitation minière, le textile, les matériaux de construction et les biens de consommation. Le marché de l’amidon industriel est en expansion en raison de la demande croissante d’emballages, qui devrait stimuler la demande de transformation de l’amidon.

Dynamique du marché du traitement de l’amidon

chauffeur:

Demande croissante d’amidon dans l’industrie des aliments et des boissons

Dans le passé, les gens consommaient des plantes crues et non transformées à haute teneur en amidon. Ces amidons sont fermentés ou digérés par des micro-organismes dans le gros intestin pour produire des acides gras à chaîne courte qui fournissent de l’énergie et soutiennent la survie et la croissance des micro-organismes. Cependant, à mesure que la consommation de repas hautement transformés augmentait, il devenait plus simple de digérer et de libérer plus de glucose dans l’intestin grêle, de sorte que moins d’amidon atteignait le gros intestin et permettait au corps d’absorber plus d’énergie. Cet aspect devrait stimuler les ventes d’amidon alimentaire au Nigéria, car les principaux acteurs créent des produits de pointe pour plaire à une large base de consommateurs.

Applications croissantes dans l’industrie pharmaceutique pour les médicaments et les sirops améliorant la santé

L’amidon est l’un des rares produits naturels qui, avec un certain traitement, répond à la plupart des spécifications d’excipients, l’un des excipients pharmaceutiques les plus couramment utilisés. Il est peu coûteux, facilement disponible, inodore, non toxique et biocompatible. Dans son état naturel, l’amidon est utilisé pour créer une variété de formulations, chacune dépendante de l’amidon pour sa fonction unique.

Challenge

Usine de traitement de l’amidon et fabrication limitée

La majeure partie du manioc mondial est cultivée au Nigeria. Bien qu’il soit le plus grand producteur mondial de manioc, le Nigeria manque d’usines et d’industries nécessaires pour transformer et convertir le légume-racine en une matière première industrielle. De ce fait, il est principalement consommé localement sous forme de fufu ou de gari. Il y a peu d’efforts gouvernementaux pour soutenir les transformateurs d’amidon locaux, la majorité fournissant certaines infrastructures essentielles pour le fonctionnement quotidien de leurs usines, ce qui entraîne une augmentation des coûts de production. Les fabricants d’amidon souffrent d’installations de traitement inadéquates et de la dégradation des matières premières en raison des coûts de production élevés et du soutien limité du gouvernement.

développement récent

En juillet 2022, Golden Agri Inputs Ltd, une filiale de la division Agro-Allied de Nigeria Mills (FMN), a lancé un programme de développement de la chaîne de valeur du maïs et du soja pour les agriculteurs appelé YALWA (Abondance) dans l’État de Kaduna dans le cadre d’un protocole d’accord officiel. Cérémonie de signature avec le gouvernement de l’État.

En mai 2022, l’équipe de Greenhills Cassava Farmstead a lancé une deuxième initiative à Ihunbo Ogun, au Nigeria. La ferme Lee Hoon-bo comprend 50 hectares de terres agricoles qui ont obtenu un permis d’occupation du gouvernement de l’État d’Ogun.

Étendue du marché de la transformation de l’amidon au Nigeria

origine

importations

domestique

culture d’entrée

manioc

coin

pommes de terre

riz

Etc

application

qualité alimentaire

qualité non alimentaire

forme

Liquide

mince



industrie

industrie alimentaire

industrie pharmaceutique

industrie de l’alimentation animale

Etc

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du traitement de l’amidon

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la transformation de l’amidon sont:

Orient Global Manufacturing, Olo Industries Limited, Greenhills Farmstead, Matna Foods Ltd., Niji Group, FMN Plc., Ekcel Farms Limited, GIVANAS GROUP, Nsmfoodslimited, Ifgreen Industries, Crest Agro Products Farms., GreenTech Industries Ltd. et ACSMIN Nig. Par dessus tout.

