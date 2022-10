Le marché Néodyme pourrait atteindre 783,00 ​​millions USD d’ici 2029 | TCAC mondial de 4,40%

Le rapport de Marché Néodyme de haute qualité ouvre la porte à des connaissances sur l’industrie qui expliquent la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Ce rapport d’analyse de marché révèle les conditions générales du marché, les tendances, les préférences, les acteurs clés, les opportunités, l’analyse géographique et de nombreux autres paramètres qui aident à orienter les affaires dans la bonne direction. Un document d’étude de marché mondial Néodyme donne des détails sur la définition du marché, les moteurs du marché, les contraintes du marché, la segmentation du marché en ce qui concerne l’utilisation du produit et les conditions géographiques, les développements clés en cours sur le marché, l’analyse des concurrents et la méthodologie de recherche.

Un excellent rapport d’étude de marché Néodyme est un guide brillant pour des idées concrètes, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. Le rapport comprend des estimations de l’état récent du marché, des valeurs du TCAC, de la taille et de la part de marché du marché, de la génération de revenus et des changements nécessaires requis dans les futurs produits. Le rapport de marché contient des informations et des données sous forme de graphiques, de tableaux et de graphiques qui peuvent être facilement compris par les entreprises. Les études de marché, les idées et les analyses incluses dans le rapport de marché à grande échelle Néodyme placent clairement le marché au centre des préoccupations avec lesquelles les objectifs commerciaux peuvent être atteints.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport de marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et ; Chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-neodymium-market

Data Bridge Market Research analyse que le marché du néodyme était évalué à 554,83 millions USD en 2021 et devrait atteindre 783,00 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées technologiques. L’Asie-Pacifique domine le marché du néodyme en termes de revenus et de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de néodyme dans cette région. La région Asie-Pacifique est en tête du marché du néodyme, la Chine ouvrant la voie en termes de production d’aimants permanents, d’augmentation des installations d’énergie éolienne, de croissance de l’industrie des véhicules électriques et de production en grand volume de produits électroniques sont quelques-uns des facteurs qui favorisent la croissance du marché du néodyme dans cette région.

Le néodyme est un élément qui a le numéro atomique 60 et le symbole est Nd. Il est considéré comme l’un des métaux des terres rares. Le néodyme est un métal blanc argenté malléable et ductile. Qui se ternit rapidement à l’humidité et à l’air. Il s’oxyde volontairement à l’air et forme un oxyde, le Nd2O3 qui se désagrège facilement, exposant le métal à une oxydation supplémentaire.Ce métal doit être stocké dans du plastique scellé ou placé sous vide ou dans une atmosphère non réactive.

COVID-19 Impact sur le marché du néodyme

L’épidémie du virus COVID-19 a touché plusieurs pays du monde, l’Organisation mondiale de la santé ayant annoncé qu’il s’agissait d’une urgence de santé publique. Les impacts mondiaux de la maladie à coronavirus commencent déjà à se faire sentir et affecteront également considérablement le marché du néodyme (Nd). L’épidémie de COVID-19 a eu des effets sur plusieurs phases, telles que les interdictions de voyager et les quarantaines ; annulations de vols ; restaurants fermés et tous les événements en salle restreints en raison de cette réduction massive de la chaîne d’approvisionnement en néodyme ; panique croissante, volatilité des marchés boursiers ; baisse de la confiance des entreprises, de la population et incertitude quant à l’avenir.

Développement récent

En mars 2021, Guangsheng, qui était le fabricant chinois de terres rares, a prévu de construire une usine industrielle pour le matériau magnétique permanent NdFeB. Ce projet est d’une valeur de 206 millions USD et devrait générer 8 000 tonnes par an.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Lynas Rare Earth Ltd. (Australie), Arafura Resources. (Australie), Metall Rare Earth Limited (Chine), HEFA Rare Earth Canada Co. Ltd. (Canada), Alkane Resources Ltd (Australie), Neo Performance Materials Inc (Canada), China Minmetals Rare Earth Co. Ltd. (Chine) , Lenntech B.V (Pays-Bas), NSEROS KLAUS NONNENMACHER GmbH (Allemagne), Australian Strategic Materials Ltd. (Australie), American Elements (États-Unis), Noah Chemicals (États-Unis), Avalon Advanced Materials, Inc (Canada), Lotus Resources Limited (Australie ), Canada Rare Earth Corporation (Canada), Rainbow Rare Earths Limited (Allemagne), Greenland Minerals Ltd (Australie), GanZhouQianDong Rare Earths Group Co., Ltd. (Chine), Infinium Metals. (NOUS)

Segmentation du marché clé :

Le marché du néodyme est segmenté en fonction des produits, des applications et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour vous aider ils prennent des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produits

Métal néodyme

Nitrate de néodyme

Oxyde de néodyme

Candidature

Aimants

Catalyseurs

Céramique et Verre

Autres

Utilisateur final

Automobile

Électricité et électronique

Énergie éolienne

Autres

Accédez au rapport complet, cliquez ici : @https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-neodymium-market

Buts et objectifs de l’étude de marché Global Néodyme

• Comprendre les opportunités et les progrès des points forts du marché mondial Néodyme, ainsi que les régions et pays clés impliqués dans la croissance du marché.

• Étudiez les différents segments du marché Global Néodyme et la dynamique du marché Global Néodyme sur le marché.

• Catégoriser les Néodyme segments du marché mondial avec un potentiel de croissance croissant et évaluer le marché du segment futuriste

• Analyser les tendances les plus importantes liées aux différents segments qui aident à décrypter et à convaincre le Global Néodyme Market.

• Pour vérifier la croissance et le développement spécifiques à la région sur le marché mondial Néodyme.

• Comprendre les principales parties prenantes du marché mondial Néodyme et la valeur de l’image concurrentielle des leaders du marché mondial Néodyme.

• Étudier les plans, initiatives et stratégies clés pour le développement du marché mondial Néodyme.

Foire aux questions auxquelles répond le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Néodyme au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial ?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial Néodyme ?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part de revenus sur le marché mondial Néodyme au cours des années de prévision ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter ?

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-neodymium-market

Quelques points de la table des matières :

Aperçu du marché mondial Néodyme

Impact économique sur l’industrie

Concurrence sur le marché par les fabricants

Production, revenus (valeur) par région

Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché par application

Analyse des coûts

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Prévisions du marché mondial Néodyme

Obtenez-en plus Rapport de recherche sur les tendances ici :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-d-malic-acid-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-organo-modified-bentonite-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polysulfide-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ethylene-bis-stearamide-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-marine-degradable-polymers-for-fisheries-products-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion société avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant le meilleure analyse de classe. Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence dans notre manche.”

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Contact :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :Corporatesales@databridgemarketresearch.com