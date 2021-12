Le marché mondial et britannique des soins de santé à domicile 2021-2028 créera des opportunités lucratives avec des sociétés existantes telles que Fresenius SE & Co. KGaA, General Electric Company, A&D Company, Limited et Abbott Care

Les soins à domicile comprennent une large gamme de services de soins de santé pour les maladies dans les établissements de soins à domicile. L’objectif des soins à domicile est de traiter les blessures et d’améliorer les résultats de santé d’un patient. Ces services sont plus pratiques et moins coûteux et constituent un traitement efficace pour les maladies chroniques et les maladies graves, la population âgée et la thérapie nutritionnelle d’un patient.

Le rapport sur le marché mondial et britannique des soins de santé à domicile publié par Business Market Insight illustre les facteurs moteurs de la croissance du marché tels que l’évolution de la dynamique du marché, les tendances de développement, les lancements de produits, les stratégies durables du marché et les dernières opportunités. Le rapport englobe également les menaces du marché et les contraintes de croissance des entreprises pour tenir les lecteurs informés de la croissance et du statut du marché sur la plate-forme mondiale. Cette étude de marché a la responsabilité de proposer une structure de répartition détaillée des activités, des statistiques de marché changeantes et des aspects de marché concurrentiels.

savoir comment la pandémie de COVID-19 affectera le marché mondial et britannique des soins de santé à domicile

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation à travers le monde expliquent que le marché générera des perspectives rémunératrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une illustration supplémentaire du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

Les meilleures entreprises mentionnées dans le rapport-

Fresenius SE & Co. KGaA

Compagnie générale d’électricité

LINDE

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTÉE.

Société A&D, limitée

Groupe LHC, Inc.

Soins à domicile BAYADA

Invacare Corporation

Soins Abbott

Amedisys

Kindred Santé, LLC

La croissance du marché des soins à domicile est attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, l’augmentation de la population gériatrique et le développement croissant de l’industrie des dispositifs médicaux. Selon l’estimation des Nations Unies (ONU), d’ici 2060, la population gériatrique atteindra 1,8 milliard, ce qui représentera 17,8% de la population mondiale totale. Les maladies chroniques, telles que les troubles cardiovasculaires, le diabète, les troubles auto-immuns et divers types de cancer et de troubles neurologiques entraînent des décès et des incapacités dans le monde entier.

Points saillants du marché mondial et britannique des soins de santé à domicile :

 Part de marché mondiale et britannique des soins de santé à domicile par les principaux acteurs

 Moteurs de croissance mondiaux

 Taille du marché basée sur la segmentation

 Profils d’ entreprises

 Analyse des prix du marché mondial et britannique des soins de santé à domicile et des canaux de vente

 Prévisions du marché mondial et britannique des soins de santé à domicile

Segments de marché clés

En termes de produits, le segment des anticorps représentait la plus grande part du marché mondial et britannique des soins à domicile en 2020. En termes d’application, le segment des diagnostics détenait une part de marché plus importante du marché mondial et britannique des soins à domicile en 2020. En outre, le segment des hôpitaux et des laboratoires de diagnostic détenait une part plus importante du marché mondial et britannique des soins à domicile en fonction de l’utilisateur final en 2020.

Soins à domicile – Segmentation du marché

Par type de produit

Thérapeutique

Diagnostique

Aide à la mobilité

Par Indication

Cancer

Maladies respiratoires

Troubles cardiovasculaires

Troubles de la mobilité

Les soins des plaies

Diabète

Grossesse

Autres indications

Par Un service

Soins infirmiers qualifiés

Thérapie de réadaptation

Hospice et soins palliatifs

Soins non qualifiés

Thérapie respiratoire

Thérapie par perfusion

Soins de grossesse

Raisons d’acheter le rapport

Comprendre le paysage du marché mondial et britannique des soins de santé à domicile et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un rendement solide

Gardez une longueur d’avance en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché mondial et britannique des soins de santé à domicile

Planifiez efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché mondial et britannique des soins à domicile en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché mondial et britannique des soins de santé à domicile

Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2021 à 2028 dans la région MEA.

Questions clés traitées dans le rapport :

• Quel est le potentiel de croissance du marché mondial et britannique des soins de santé à domicile ?

• Quel marché régional émergera en tête au cours de la période de prévision 2021-2028 ?

• Quel segment d’application va croître à un rythme soutenu ?

• Quelles sont les opportunités de croissance qui pourraient émerger dans l’industrie dans les années à venir ?

• Quels sont les principaux défis auxquels le marché peut être confronté à l’avenir ?

• Quelles sont les principales entreprises du marché mondial et britannique des soins de santé à domicile ?

• Quelles sont les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour maintenir leur emprise sur le marché mondial ?

