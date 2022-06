Le marché mondial du wasabi devrait accumuler 590,8 millions de dollars américains d’ici 2027, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial du wasabi était évalué à 279,7 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 590,8 millions de dollars américains d’ici 2027, avec une croissance de 8,7 % TCAC de 2019 à 2027. La popularité croissante de la cuisine japonaise à travers le monde et la prise de conscience croissante des bienfaits du wasabi pour la santé sont les facteurs cruciaux crédités pour cette expansion.

Le wasabi est généralement associé à des sushis. Habituellement, une noisette de wasabi est placée dans le riz, et les convives reçoivent un double punch de wasabi avec chaque morceau de sushi, qui est ensuite trempé dans un mélange de sauce soja et une autre goutte de wasabi. Le wasabi présente plusieurs avantages pour la santé ; de plus, il aide à adoucir l’odeur du poisson, tout en tirant davantage de sa saveur. De plus, le wasabi supprime les microbes et les bactéries qui peuvent entraîner une intoxication alimentaire.

Le Japon reste le principal marché mondial du wasabi pour la consommation de sushi et de sashimi principalement. De plus, la demande dans d’autres pays est due à l’influence japonaise et à la création de nouveaux marchés par les producteurs nationaux qui cherchent à étendre leur portée. De plus, la popularité mondiale des sushis avec une transformation réfléchie du rôle mondial de l’industrie de la pêche japonaise stimule la croissance du marché.

Le wasabi a plusieurs avantages tels que des propriétés antibactériennes et des propriétés anti-inflammatoires. Il favorise également la perte de poids et aide à supprimer le cancer. La prise de conscience croissante de ces avantages du wasabi parmi la population facilitera également l’augmentation du marché au cours de la période d’analyse

En fonction du type de produit, le marché mondial du wasabi est divisé en poudre, pâte et sauces, et autres. Parmi ceux-ci, le segment des poudres détenait 60,6 % de part de marché en 2018. Le segment était évalué à 169,5 millions de dollars US en 2018 et devrait croître à un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision pour atteindre 335,1 millions de dollars US d’ici 2027.

Selon le type d’emballage, le marché est divisé en bouteilles, tubes, sachets et sachets, etc. Parmi ceux-ci, le segment des autres a capturé 38,9 % de la part de marché en 2018. Le segment a été évalué à 108,7 millions de dollars US en 2018 et devrait recueillir 204,2 millions de dollars US d’ici 2027, en expansion à 7,3 % CAGR de 2019 à 2027.

En parlant de canal de distribution, la sphère du marché mondial du wasabi est divisée en magasin et hors magasin. Parmi ceux-ci, le segment en magasin représentait 70,2 % de la part de marché en 2018. Le segment a été évalué à 196,2 millions de dollars US en 2018 et devrait enregistrer un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision pour accumuler 381,9 millions de dollars US d’ici 2027.

Passant au champ d’application, le marché est divisé en aliments et boissons, médicaux et nutraceutiques. Parmi ceux-ci, le segment des aliments et boissons détenait 62 % de la part de marché en 2018. Le segment a amassé 173,5 millions de dollars américains en 2018 et devrait valoir 353,1 millions de dollars américains d’ici 2027, avec une croissance de 8,3 % CAGR de 2019 à 2027. .

Sur le plan géographique, l’Asie-Pacifique détenait une part importante du marché mondial du wasabi en 2018. Le segment était évalué à 172,5 millions de dollars américains en 2019 et devrait valoir 366,9 millions de dollars américains d’ici 2027, en croissance à 8,8% TCAC sur 2019-2027 . Pendant ce temps, l’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance stellaire de 9,1 % CAGR au cours de la période de prévision pour recueillir 119 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial du wasabi sont Clearspring Ltd.; Eden Foods, Inc. ; Kinjurishi Co., Ltd. ; Vrai Wasabi, LLC; Silver Spring Foods, Inc. ; Wasabi de la côte de l’Oregon ; Aliments S&B Inc. ; World Wasabi Inc. ; Fermes Wingreens ; et Wasabi Essentials Limited.

En août 2018, Silver Spring Foods et Lambeau Field ont conclu un partenariat. Le terrain est le domicile des Packers de Green Bay pour la saison NFL. Le raifort Silver Spring Foods est fourni là où des Bloody Mary sont fournis dans le stade. Grâce à ce partenariat, les fans apprécient la nourriture lors d’événements spéciaux et de suites à l’intérieur du stade.

En mars 2018, le magazine Clean Eating a reconnu EDEN Genmai Miso comme un choix propre 2018. Clean Eating a déclaré qu’EDEN Genmai Miso est un «sans gluten et vieilli dans des fûts de cèdre pendant près de 18 mois. Le miso biologique rehausse le goût des vinaigrettes, des sauces et des soupes.

En février 2017, S&B Foods Inc. a lancé de nouveaux produits en poudre de wasabi. Le nouveau produit de wasabi de 300 g est fabriqué sans colorants, arômes et additifs alimentaires supplémentaires. De plus, le produit de 1 kg contient un fort piquant pour satisfaire les besoins des clients.

