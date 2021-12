Le marché mondial du kombucha devrait enregistrer un TCAC sain de 21,1% au cours de la période de prévision 2019-2026 Les principaux fournisseurs sont KeVita.com; Asheville Kombucha Mamas, Buchi Kombucha; humm kombucha; Hain céleste; Faire revivre Kombucha

Portée du marché de Kombucha et taille du marché

Le marché du kombucha est segmenté en fonction du type d’ingrédient, du produit, du type, de la saveur, du type d’emballage et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du type d’ingrédient, le marché du kombucha est segmenté en levures, bactéries, moisissures et autres. Sur la base du produit, le marché du kombucha est segmenté en produits biologiques et non biologiques.



Sur la base du type, le marché du kombucha est segmenté en original et aromatisé.



Sur la base de la saveur, le marché du kombucha est segmenté en herbes et épices, agrumes, baies, pomme, noix de coco, mangues et fleurs.

Sur la base du type d’emballage, le marché du kombucha est segmenté en bouteilles et canettes en verre.

Sur la base du canal de distribution, le marché du kombucha est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité, magasins de produits de santé, détaillants en ligne et autres.

Le marché mondial du kombucha devrait enregistrer un TCAC sain de 21,1% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux niveaux croissants d’innovations et d’offres de saveurs élargies fournies par divers fabricants.

À propos du marché de Kombucha :

Le kombucha est une sorte de thé défini comme une boisson fermentée au goût alcoolisé et sucré. La boisson est généralement utilisée en raison de sa fonctionnalité à grande échelle et de ses bienfaits pour la santé. La boisson est une boisson fermentée pétillante créée à partir de thé vert ou noir, fermenté à partir de bactéries ou de levures. Diverses saveurs sont ajoutées au kombucha pour offrir différents goûts. L’ingrédient largement accepté utilisé pour la fermentation du kombucha est le « SCOBY », qui est une culture symbiotique de bactéries et de levures.

Le marché de Kombucha couvre les fabricants :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du kombucha sont KeVita.com ; Asheville Kombucha Mamas, LLC; Buchi Kombucha ; humm kombucha; Hain céleste; Faire revivre Kombucha ; Kombucha Kosmique; LIVE Soda, LLC; Wonder Drink Kombucha; AUSTRALIAN ORGANIC FOOD & BEVERAGE CO PTY LTD; ALIMENTS VIVANTS DE GT ; LA SOCIÉTÉ COCA-COLA ; NessAlla Kombucha ; Le Bu Kombucha ; BREW DR. KOMBUCHA ; Santé-Ade, LLC; Hudson River Foods, Inc. ; Remedy Drinks et rok Kombucha entre autres.

Segmentation du marché Kombucha par régions :

Amérique du Nord

nous

Canada

L’Europe 

Royaume-Uni

La France

Allemagne

Italie

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Asie du sud est

Amérique latine

Brésil

Mexique

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Afrique

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

