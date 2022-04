Le marché mondial du carbonate d’éthylène devrait atteindre 450,5 millions de dollars américains d’ici 2027 | TCAC : 6,6 % : Astute Analytica

Selon l’étude entreprise par Astute Analytica, le marché mondial du carbonate d’éthylène était évalué à 303.2 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 450.5 millions de dollars USd’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6.6 % au cours de la période de prévision 2022-2027. En termes de volume, le marché enregistre une croissance à un TCAC de 6.3 % au cours de la période de prévision. Le carbonate d’éthylène (EC) est un solvant organique avec une polarité élevée, une solubilité supérieure dans l’eau, les solvants organiques et les hauts polymères. Généralement, le carbonate d’éthylène est de nature incolore et inodore et n’est que légèrement soluble dans l’eau. Le carbonate d’éthylène est utilisé comme solvant polaire ou agent de réticulation dans diverses applications. Il est également de plus en plus utilisé comme électrolyte dans les batteries lithium-ion. Le carbonate d’éthylène est également utilisé dans divers procédés pétroliers et gaziers car il offre une faible toxicité par nature.

Des facteurs tels que la demande croissante de carbonate d’éthylène dans les électrolytes lithium-ion et la croissance industrielle significative en Asie-Pacifique stimulent la croissance du marché mondial du carbonate d’éthylène. La demande croissante de carbonate d’éthylène dans les électrolytes des batteries lithium-ion est principalement due à l’utilisation généralisée des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques. Les batteries lithium-ion rechargeables ont transformé l’électronique portable et sont la technologie de choix pour les véhicules électriques. Par conséquent, l’application croissante continue des batteries li-ion dans de multiples secteurs devrait créer la demande de carbonate d’éthylène dans un proche avenir. De plus, le secteur industriel est l’un des principaux moteurs du marché mondial du carbonate d’éthylène et avec une telle augmentation du secteur industriel en Asie-Pacifique, le marché du carbonate d’éthylène connaîtra une croissance considérable dans la région. En outre, la fabrication est devenue l’un des secteurs à forte croissance en Asie-Pacifique . Cependant, le coût des matières premières utilisées dans la production de carbonate d’éthylène a connu une volatilité ces dernières années, impactant le marché mondial du carbonate d’éthylène.

Segmentation du marché

Industry Grade devrait projeter la part la plus élevée sur le marché mondial de l’éthylène

Sur la base de la qualité, le marché du carbonate d’éthylène est divisé en qualité de batterie et qualité industrielle. On estime que le segment de qualité industrielle détient la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Alors que le segment de qualité des batteries devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de carbonate d’éthylène de haute qualité pour les batteries lithium-ion. En outre, le segment des batteries gagne du terrain dans la région émergente en raison de la sensibilisation croissante aux batteries recyclées dans toutes les régions.

Le segment des formes solides détient la part la plus élevée en 2021 sur le marché mondial du carbonate d’éthylène

Basé sur la forme, le marché du carbonate d’éthylène est divisé en solide et liquide. La forme solide a dominé la part de marché en 2021 en raison de son utilisation dans diverses applications. Le segment devrait conserver sa position de leader au cours de la période de prévision, en raison de son utilisation en tant que composant à haute permittivité des électrolytes dans les batteries au lithium et au lithium-ion. En outre, le segment liquide devrait croître au TCAC le plus élevé de 7,3 % au cours de la période de prévision en raison de son utilisation intensive comme électrolyte dans les batteries lithium-ion.

Le segment des intermédiaires chimiques devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de l’application, le marché du carbonate d’éthylène est segmenté en électrolytes pour batteries au lithium, solvants pour bandes de résistance, agents de traitement des fibres, lubrifiants, plastifiants, revêtements de surface, intermédiaires chimiques, colorants et autres. On estime que le segment des lubrifiants détient la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de son utilisation croissante dans l’industrie d’utilisation finale industrielle, pétrolière et gazière et automobile. Dans le secteur automobile, les lubrifiants sont utilisés comme agents de refroidissement et de nettoyage. De plus, le segment des intermédiaires chimiques devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de son application croissante dans les intermédiaires chimiques et les solvants.

Le segment automobile a dominé le marché mondial du carbonate d’éthylène en 2021

Basé sur l’industrie, le marché du carbonate d’éthylène est segmenté dans l’automobile, la santé et les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, le pétrole et le gaz, le textile, les soins personnels et l’hygiène, l’agriculture et autres. Le segment automobile détient la part de marché la plus élevée en 2021 en raison de la demande croissante de véhicules électriques sur le marché. En outre, le segment pétrole et gaz devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’adoption croissante du carbonate d’éthylène dans le processus de séparation des gaz dans l’industrie pétrolière et gazière devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique détenait la part la plus importante en termes de revenus sur le marché mondial du carbonate de sodium en 2021

Sur la base de la géographie, l’ Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du carbonate d’éthylène en 2021 et devrait également projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de son utilisation croissante dans diverses industries d’utilisation finale telles que le pétrole et le gaz, l’automobile, industriel et médical. La Chine et le Japon sont les principaux contributeurs à la croissance du marché régional. De plus, le financement du secteur automobile et les initiatives gouvernementales de soutien au secteur industriel accéléreront encore la croissance du marché dans la région.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 303,2 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2027 450,5 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 6,6 % de 2022 à 2027 Année de base 2021 Période de prévision 2022-2027 Principaux acteurs du marché BASF SE, Huntsman International LLC, Merck KGaA, Mitsubishi Chemical Corporation, Toagosei Co., Ltd., Sigma-Aldrich, Lixing Chemical, Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. et OUCC entre autres Segments couverts Par grade, par formulaire, par application, par industrie, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Profil de la société

BASF SE est une entreprise chimique qui opère dans six segments, dont les produits chimiques, les plastiques, les produits de performance, les solutions fonctionnelles, les solutions agricoles et le pétrole et le gaz. BASF propose des produits pour l’énergie et les ressources, les meubles et le bois, les soins à domicile et les solutions de nettoyage industriel et institutionnel, les peintures et revêtements, les soins personnels et l’hygiène, les produits pharmaceutiques, les pâtes et papiers, les chaussures et le textile et fournit une gamme de solutions système et de services. De plus, l’entreprise vise à renforcer sa clientèle dans toute l’organisation. Il visera également à créer une chimie pour un avenir durable en se développant de manière rentable et en créant une valeur pour la société.

Huntsman International LLC opère comme une entreprise de fabrication de produits chimiques. Elle opère principalement dans cinq segments d’activité : les polyuréthanes, les matériaux avancés, les effets textiles, les produits de performance et les pigments. Elle fabrique et commercialise des produits chimiques de spécialité et de base ainsi que des polyuréthanes, des oxydes de propylène, des adhésifs, des composites aérospatiaux et des matériaux isolants électriques. Elle propose également des solvants électrolytiques carbonates pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie des batteries lithium-ion pour l’électronique et les véhicules électriques. De plus, en termes de segmentation des revenus commerciaux, les polyuréthanes détiennent la part de marché la plus élevée.

Toagosei Co., Ltd. est une société chimique japonaise, produisant des adhésifs cyanoacrylates et d’autres produits chimiques de la société, notamment des gaz de haute pureté, des produits à base de soude et de chlore et de la colle instantanée. Elle opère à travers cinq catégories d’activité, à savoir les produits chimiques de base, les polymères et oligomères, les matériaux adhésifs, les produits chimiques de performance et les plastiques. De plus, le groupe s’attache à renforcer ses activités de commercialisation et à réduire ses coûts afin de conserver son avantage concurrentiel par rapport aux entreprises concurrentes capables de vendre des produits de mêmes qualités à des prix inférieurs.

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial du carbonate d’éthylène est hautement concurrentiel afin d’accroître sa présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’éthylène figurent BASF SE, Huntsman International LLC, Merck KGaA, Mitsubishi Chemical Corporation, Toagosei Co., Ltd., Sigma-Aldrich, Lixing Chemical, Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. et OUCC. entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial du carbonate d’éthylène est segmenté en fonction de la qualité, de la forme, de l’application, de l’industrie et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial du carbonate de sodium sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial. Voici les différents segments du marché mondial du carbonate d’éthylène :

Le segment par catégorie du marché mondial du carbonate d’éthylène est sous-segmenté en: Catégorie de batterie Qualité industrielle

Le segment par forme du marché mondial du carbonate d’éthylène est sous-segmenté en: Solide Liquide

Le segment par application du marché mondial du carbonate de sodium est sous-segmenté en: Électrolytes de batterie au lithium Électrolytes de condensateur Resist Strip Solvants Agents de traitement des fibres Lubrifiants Agents de durcissement du sol Solvants organiques Plastifiants Revêtements de surface Intermédiaires chimiques Teintures Autres

Par segment industriel du marché mondial du carbonate de sodium est sous-segmenté en: Santé & Pharmaceutique Automobile Produits chimiques Gaz de pétrole Textile Soins personnels et hygiène Agriculture Autres

Le segment par région du marché mondial du carbonate de sodium est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Espagne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande Corée ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



