Le marché mondial du biohacking devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Les expériences dans le domaine de la biologie comprennent l’utilisation de médicaments ou l’édition de gènes ou d’implants qui améliorent les capacités ou les qualités des organismes vivants. Ceci est fait par les individus et leurs groupes travaillant dans un environnement de recherche scientifique ou un laboratoire médical traditionnel. Le biohacking consiste à gérer sa propre biologie en combinant des technologies nutritionnelles, électroniques et médicales. Il est également appelé biologie Do-It-Yourself (DIY). Le biohacking a apporté un changement absolu dans le domaine de la biologie synthétique. Le biohacking a développé une envie de développement et d’innovation de nouveaux produits. Il combine les aspects de la technologie et de la biologie synthétique. Des expériences de laboratoire sont menées par des scientifiques et des chercheurs pour explorer de nouvelles voies en biotechnologie, en génie génétique et en biologie moléculaire. Les biohackers se lancent dans de nombreuses expérimentations sur le corps comme la surveillance du rythme cardiaque ou l’insertion de micropuces pour contrôler le niveau de stress. La taille du marché du biohacking vaut XX millions de dollars d’ici 2030

Les biohackers ont développé et sont en train de développer divers produits pour explorer le corps humain. Certains des produits remarquables sont les médicaments intelligents, les micropuces, les doigts magnétiques, les capteurs cérébraux, les implants RFID, les souches bactériennes et de levure, les capteurs corporels et les moniteurs de santé intelligents. Actuellement, les dispositifs technologiques d’analyse portables sont largement disponibles. La génération actuelle a une approche positive envers le Biohacking et ses appareils. Le suivi de la fréquence cardiaque, des pas, du taux de sucre dans le sang et des mouvements du corps, de la combustion de calories ou de toute autre mesure peut être qualifié de biohacking par l’analyse. Les options en termes de biohacking pour suivre ses performances biologiques sont vastes, innovantes et en constante augmentation.

Marché mondial du biohacking : principales tendances

La sensibilisation croissante au biohacking, la demande croissante d’appareils intelligents et de médicaments efficaces, et la prévalence croissante des maladies chroniques sont des facteurs qui devraient stimuler le marché mondial du biohacking au cours de la période de prévision. Cependant, les réglementations strictes qui régissent les expériences de génie génétique, le manque de fonds nécessaires à la recherche et le manque d’expertise ainsi que les pratiques de cybersécurité devraient restreindre le marché au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché du biohacking :

par type

• Biohacking extérieur

• Biohacking intérieur

Par produit

• Capteurs

• Médicaments intelligents

• Souches

• Autres

Par application

• Biologie synthétique

• Génie génétique

• Médecine légale

• Diagnostic et traitement

• Dépistage de drogues

• Autres

Par utilisateur final

• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

• Laboratoires médico -légaux

• Autres

Par région

• Amérique du Nord

• Europe

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

Marché mondial du biohacking : analyse régionale

En termes de région, le marché mondial du biohacking peut être segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’Amérique du Nord devrait être un marché de premier plan pour le biohacking au cours de la période de prévision. La domination de la région peut être attribuée à la présence stratégique d’acteurs clés aux États-Unis et au Canada.

Principaux acteurs inclus dans le marché du biohacking :

• Fitbit, Inc.

• Apple Inc

• Synbiota, Inc.

• The Odin

• HVMN Inc.

• Thync Global Inc.

• Moodmetric

• Interaxon Inc.

• Behavioral Tech.

• Alkame moderne