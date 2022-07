Le marché mondial des véhicules utilitaires tout-terrain devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial des véhicules tout-terrain utilitaires représente XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. L’importance croissante des véhicules à mobilité améliorée dans les activités de construction et agricoles, l’urbanisation rapide dans les pays émergents et l’indulgence croissante des jeunes dans les activités récréatives telles que la chasse et la pêche sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, le coût élevé de ces véhicules freine la croissance du marché.

Un véhicule tout-terrain utilitaire (UTV) est un véhicule conçu pour accomplir des tâches de manière plus efficace qu’un véhicule à usage général. Il est également connu comme un véhicule tout-terrain côte à côte à quatre roues motrices, d’une capacité de deux à six personnes. Les véhicules utilitaires hors route récréatifs (ROV) ou polyvalents hors route (MOHUV) sont d’autres termes utilisés pour ce véhicule.

Selon l’application, le segment des véhicules utilitaires sport tout-terrain (UTV) a connu une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des courses et des événements d’aventure. De plus, la demande croissante pour une plus grande efficacité et les VHR présentent de meilleures performances alimentent la croissance du segment.

Sur la base de la géographie, l’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison du développement rapide des infrastructures, de l’augmentation de la population urbaine et de la prolifération de l’agriculture et de l’industrie de la construction sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché dans cette région.

Parmi les principaux acteurs présentés sur le marché des véhicules utilitaires tout terrain figurent Arctic Cat, KTM AG, Caterpillar, Massimo Motor, Suzuki Motor Corporation, Yamaha Motor Corporation, Polaris Industries, Honda Motors, John Deere, Tomcar, Kubota, Husqvarna AB et Kwang Yang. Motor Co, Ltd.

Cylindrée couverte :

• Plus de 800 cc

• 400 – 800 cc

• Moins de 400 cc

Applications couvertes :

• Véhicules utilitaires sport (UTV)

• Véhicules utilitaires de travail (UTV)

• Loisirs

• Militaires

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

