Le marché mondial des véhicules aériens sans pilote connaîtra une croissance époustouflante et générera des prévisions de revenus massives jusqu’en 2026

Ce rapport marketing est utilisé pour analyser et évaluer les performances d’une entreprise au sein d’un marché. Il étudie l’efficacité d’une force de vente et aide à identifier les territoires de vente. Grâce à ces informations sur le marché, les entreprises peuvent connaître les domaines où les ventes sont insuffisantes. Il examine des méthodes alternatives pour la distribution des marchandises. Lorsque la tâche la plus difficile pour tout directeur de production est de maintenir des niveaux d’inventaire optimaux, la recherche marketing aide à la prévision des ventes en utilisant la méthode des parts de marché, la méthode d’estimation de la force de vente et la méthode du jury. Cela peut également être utile pour fixer les quotas de vente et les plans de marketing.

Ce rapport d’étude de marché mondial est utilisé pour étudier et découvrir la position existante de la marque et connaître la valeur de rappel des marques. Avec ce rapport, les possibilités d’extension de marque ou les perspectives de changement de noms de marque existants peuvent être explorées. Le rapport de marché aide à développer des techniques pour vulgariser et fidéliser la marque. Grâce à l’étude de marché, les nouveaux produits peuvent être testés sur un ou deux marchés à petite échelle. En utilisant les données du marché, la réaction des consommateurs au nouveau produit peut être découverte et, par conséquent, un mix marketing approprié peut être développé. Les informations contenues dans ce rapport révèlent les problèmes des clients concernant les nouveaux produits qui contrôlent le risque lié à l’introduction d’un nouveau produit.

Le marché mondial des véhicules aériens sans pilote devrait passer de sa valeur initiale estimée de 20,73 milliards USD en 2018 à une valeur estimée à 60,54 milliards USD d’ici 2026 , enregistrant un TCAC de 14,33% prévu jusqu’en 2026. L’augmentation de la demande de drones dans l’armée est la facteur majeur de croissance de ce marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des véhicules aériens sans pilote sont :

Robotique 3D,

Aéroenvironnement,

Systèmes BAE.,

Systèmes Elbit,

Atomique générale,

Industries aérospatiales israéliennes,

Groupe Thales,

Boeing

Développements clés sur le marché :

En février 2019, Cyient Solutions & Systems Pvt. Ltd a annoncé le lancement de son nouveau système aérien sans pilote – le drone à décollage et atterrissage verticaux WanderB. Ils sont spécialement conçus pour pouvoir être utilisés à des fins militaires, de maintien de la paix, de résolution de conflits de faible intensité, de gestion des catastrophes et d’applications commerciales.

En novembre 2018, la Chine a lancé un programme pilote de gestion du trafic pour les véhicules aériens sans pilote qui offrira une nouvelle plate-forme pour la gestion des drones. Ils fourniront également des services tels que l’approbation rapide des demandes de vol, les trajectoires de vol en temps réel, la vérification rapide des identités et la diffusion d’informations.

Facteurs de marché:

La demande croissante de véhicules aériens sans pilote pour les applications de photographie, d’amateur, d’agriculture et de surveillance stimule la croissance du marché.

Augmentation de leur demande dans les pays en développement.

Contraintes du marché :

Le coût du drone est le principal facteur limitant la croissance de ce marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Véhicule aérien sans pilote

Le paysage concurrentiel du marché Véhicules aériens sans pilote fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des véhicules aériens sans pilote.

Segmentation du marché

Par type (UAV à voilure fixe, UAV multirotors, UAV à rotor unique, UAV hybrides VTOL), Applications (militaires, civiles et commerciales. Sécurité intérieure, Grand public), Classe (Petits UAV, UAV tactiques, UAV stratégiques, UAV à usage spécial), Système (plates-formes d’UAV, charges utiles d’UAV, liaisons de données d’UAV, stations de contrôle au sol d’UAV, systèmes de lancement et de récupération d’UAV), mode de fonctionnement (UAV télécommandés, UAV semi-autonomes, UAV entièrement autonomes), Portée (ligne de visée visuelle ( VLOS), Extended Visual Line of Sight (EVLOS), Beyond Line of Sight (BLOS)), Point de vente (OEM, Aftermarket), MTOW (<25 kilogrammes, 25-150 kilogrammes, >150 kilogrammes), géographie

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

2 Méthodologie de recherche

3 Résumé exécutif

4 informations premium

5 Aperçu du marché et tendances de l’industrie

6 Marché des véhicules aériens sans pilote, par type

7 Marché des véhicules aériens sans pilote, par taille d’organisation

8 Analyse du marché des véhicules aériens sans pilote, par région

9 Paysage concurrentiel

10 profils d’entreprises

